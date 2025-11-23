بازیکن فوتبال ایران به دلیل انتشار ویدیویی که ظاهرا نوشیدنی الکلی را نشان میدهد تعلیق شد
اربیل (کوردستان٢٤) – رسانههای محلی امروز یکشنبه ۲۳ نوامبر، گزارش دادند که آرمین سهرابیان، بازیکن فوتبال ایرانی، پس از انتشار ویدیویی آنلاین که او را در حال در دست داشتن یک نوشیدنی الکلی نشان میداد، تعلیق شد.
ایران از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ که قوانین مبتنی بر شریعت را وضع کرد، تولید و مصرف الکل را ممنوع کرده است.
خبرگزاری فارس گزارش داد که باشگاه فوتبال استقلال، این مدافع ۳۰ ساله را به طور موقت از جلسات تمرینی تا زمان حضورش در "کمیته انضباطی" محروم کرده است.
این خبرگزاری همچنین ادعا کرد که نوشیدنیهای الکلی در این فیلم دیده میشوند.
این ویدیو که در روزهای اخیر به طور گسترده در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، سهرابیان را در حال فیلمبرداری از خود در حالی که لیوانی پر از مایع زرد رنگ را در دست دارد، نشان میدهد.
تصویر دیگری در این ویدیو او را در مقابل یک بار با چندین بطری نشان میدهد که به نظر میرسد حاوی الکل هستند.
اواخر روز شنبه، سهرابیان در اینستاگرام خود پستی منتشر کرد که این ویدیو مربوط به چندین سال پیش است و اخیرا توسط کسی که با او "مشکلات شخصی" داشته، منتشر شده است.
فدراسیون فوتبال ایران هیچ اظهار نظری فوری در این مورد نکرد.
رسانههای محلی در ماههای اخیر چندین مورد از تعطیلی رستورانها و کافهها در تهران به دلیل سرو مشروبات الکلی توسط مقامات را گزارش کردهاند.
فقط اعضای اقلیتهای غیرمسلمان ایران، از جمله مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، از ممنوعیت الکل معاف هستند، مشروط بر اینکه در ملاء عام مشروب ننوشند.
ایافپی/ب.ن