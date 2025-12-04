سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در اقلیم کوردستان
گشایش بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل، سیگنالی برای گسترش سرمایهگذاریهای خارجی در اقلیم کوردستان است
شرکتها و برندهای آمریکایی به این معروفاند که برای سرمایهگذاری و فعالیت، مکانهایی را انتخاب میکنند که از ثبات و امنیت بالایی برخوردار باشند. در اقلیم کوردستان نیز، بسیاری از برندهای جهانی آمریکایی و شرکتها در حوزههای مختلف مشغول به فعالیت هستند. یک کارشناس اقتصادی معتقد است که گشایش بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل، به جذب سرمایهگذاران خارجی بیشتری منجر خواهد شد.
یک فروشگاه کاملاً آمریکایی، حتی از نظر طراحی، در سطح عراق تنها در اربیل وجود دارد که صدها نوع غذا، نوشیدنی و کالای آمریکایی را عرضه میکند و راه خرید محصولات آمریکایی را برای شهروندان داخلی و خارجی، بهویژه آنهایی که قبلاً بهصورت آنلاین از آمریکا خرید میکردند، کوتاهتر کرده است.
"منار منیر"، مدیر اجرایی یک فروشگاه آمریکایی، به کوردستان۲۴ گفت که اهمیت این بازار در این است که مردم کوردستان و خارجیهای مقیم کوردستان علاقهمند به دسترسی به برندهای آمریکایی در بازار بودند و همین موضوع باعث گشایش این فروشگاه شد. وی افزود که کنسول آمریکا نیز در مراسم افتتاحیه شرکت کرد و بازدیدکنندگان از این بازار احساس میکنند که در آمریکا هستند.
شرکتهای آمریکایی با سرمایهای نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار، پروژههای مستقل و مشترکی در اقلیم کوردستان دارند که بزرگترین سرمایهگذاریهای آنها در حوزهی انرژی است.
دکتر "رامیار رزگار"، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: "از نظر اقتصادی، این به معنای ثبات کامل و اعتماد دادن به شرکتهای بزرگ آمریکایی است که بهویژه در حوزهی انرژی و فناوری فعالیت میکنند. این اعتماد، انگیزهای بزرگتر برای شرکتهای آسیایی و اروپایی خواهد بود که بخواهند در اقلیم کوردستان فعالیت کنند و این امر تأثیر مستقیمی بر حجم سرمایهگذاری و سرمایهی در گردش در بازار و فرصتهای شغلی در کوردستان خواهد داشت."