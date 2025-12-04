برگزاری سمینار علمی هیمن موکریانی در سنندج
دانشگاه کوردستان و انستیتو زبان کوردی «راژه»، میزبان سمیناری برای بررسی ابعاد زندگی و آثار شاعر بزرگ کورد، هیمن موکریانی شدند
دانشگاه کوردستان و انستیتوی زبان کوردی "راژه" در شهر سنندج، سمیناری را تحت عنوان "سمینار علمی هیمن موکریانی" برگزار کردند. هدف از این سمینار، پژوهش دربارهی زندگی، آثار و جایگاه فرهنگی-اجتماعی شاعر نامدار کورد، "هیمن موکریانی" بود.
در پنل آکادمیک این سمینار که روز سهشنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آذر ۱۴۰۴) برگزار شد، دکتر "بختیار سجادی"، دکتر "خالد توکلی" و "عادل قادری" مقالات خود را ارائه کردند. همچنین دکتر "جعفر شیخالاسلامی"، استاد دانشگاه کارلتون کانادا نیز بهصورت آنلاین در این کنفرانس شرکت داشت.
در این سمینار، تلاش شد تا ابعاد مختلف آثار و زندگی هێمن بهصورت علمی مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر "بختیار سجادی"، استاد دانشگاه، به کوردستان۲۴ گفت: "هرچند هێمن بیشتر بهعنوان شاعر شناخته شده است، اما شخصیت چندبعدیای دارد و در زمینههای ترجمه، نویسندگی نثر، فولکلور، ادبیات شفاهی و نخبهپروری نیز نقش داشته است. پژوهش زیباشناختی آثار هێمن بر زیباشناسی نسل جدید و بحران هویت تأثیر میگذارد."
"عادل قادری"، نویسنده و مترجم، بر این باور است که این سمینار شایسته بود، اما هنوز در حد و اندازهی زندگی و کار استاد هێمن نبود؛ شعر، زبان و نوشتههای استاد هێمن نیازمند پژوهشهای خاص و بیشتری هستند.
دکتر "خالد توکلی"، جامعهشناس نیز اظهار داشت: "ضروری است که نسل جدید و جوانان کوردستان، هێمن و آثار هێمن را بشناسند. شناخت هێمن بهعنوان شاعر، مترجم، اندیشمند و زبانشناس بر تقویت زبان کوردی نسل آینده تأثیرگذار خواهد بود."
"سید محمدامین شیخالاسلامی" (Seyed Mohammad-Amin Shaikholislami Mukri)، شاعر نامدار کورد، در سال ۱۹۲۱ میلادی (۱۲۹۹ یا ۱۳۰۰ شمسی) در روستای "شیلانآوی" نزدیک شهر مهاباد به دنیا آمد. وی در دوران جمهوری کوردستان در سال ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۴ شمسی)، تخلص شعری "هێمن" را برای خود برگزید و از سوی "پیشوا قاضی محمد"، لقب "شاعر ملی کوردستان" به او اعطا شد.
هیمن بهعنوان یکی از ستونهای استوار مکتب ادبی موکریان شناخته میشود. "تاریک و ڕوون" (تاریک و روشن)، "ناڵهی جودایی" (نالهی جدایی)، "پاشەرۆک"، "تۆحفهی موزهفهرییه" (تحفهی مظفریه)، "ئهفسانهی کوردییهکان" (افسانههای کوردی) و "ههواری خاڵی" (آبادی خالی) بخشی از آثار هێمن موکریانی هستند.
هیمن موکریانی در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۸۶ میلادی (۲۷ فروردین ۱۳۶۵ شمسی) در شهر ارومیه درگذشت و در مراسمی باشکوه با حضور هزاران نفر، در شهر مهاباد به خاک سپرده شد.