نچیروان بارزانی از هواداران باشگاه زاخو برای کسب عنوان بهترین هوادار جهان حمایت کرد
رئیس اقلیم کوردستان با شرکت در یک رأیگیری آنلاین، از هواداران باشگاه ورزشی زاخو برای کسب عنوان بهترین هواداران در سطح جهان پشتیبانی کرد
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که با رأیدادن آنلاین، از هواداران باشگاه ورزشی زاخو حمایت کرده است تا عنوان بهترین هواداران در سطح جهان را به دست آورند.
نچیروان بارزانی همچنین اظهار داشت: «امیدوارم همهی کوردستانیها در هر کجا که هستند، در این رأیگیری شرکت کرده و به هواداران زاخو رأی دهند تا این عنوان جهانی را کسب کنند.»
وی در ادامه از فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) به دلیل انتخاب هواداران باشگاه زاخو به عنوان یکی از سه نامزد نهایی برای این عنوان، قدردانی کرد.