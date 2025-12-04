رهبران اهل سنت عراق برای انتخاب رئیس پارلمان و سهم‌خواهی در دولت جدید گرد هم می‌آیند

رهبران اهل سنت عراق برای تعیین نامزد خود برای ریاست پارلمان عراق و سهمیه‌های وزارتخانه‌ای خود در دولت جدید، تشکیل جلسه می‌دهند.

قرار است امروز پنجشنبه، ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴)، رهبران "شورای ملی سیاسی" اهل سنت عراق با هدف گفت‌وگو و تصمیم‌گیری درباره‌ی نامزد ریاست پارلمان و پست‌هایشان در کابینه‌ی جدید، گردهم آیند.

بر اساس گزارش‌ها، در این نشست، رهبران اهل سنت قصد دارند یک نامزد را برای ریاست پارلمان عراق معرفی کنند. همچنین، آن‌ها در تلاش هستند تا طرح سیاسی خود را به سایر گروه‌ها مانند کوردها و شیعیان ارائه دهند.

به‌گفته‌ی اظهارات غیررسمی، اهل سنت هنوز بر سر پست ریاست پارلمان و تقسیم وزارتخانه‌ها به توافق نهایی نرسیده‌اند، زیرا چندین ائتلاف اهل سنت به دنبال تصاحب پست ریاست پارلمان هستند.

پیش‌تر، یک منبع از "شورای ملی سیاسی" به کوردستان۲۴ اعلام کرده بود که "مثنی السامرائی"، "زیاد الجنابی"، "سالم العیساوی" و "محمد الحلبوسی" نامزدهای پست ریاست دور ششم پارلمان عراق هستند.

همین منبع افزود که رهبران اهل سنت در میان خود به توافق رسیده‌اند که هر یک از طرف‌های اهل سنت که پست ریاست پارلمان را بر عهده بگیرد، هیچ وزارتخانه‌ای در کابینه‌ی جدید دولت فدرال دریافت نخواهد کرد.

بر اساس گفته‌ی این منبع، اهل سنت وزارتخانه‌های دفاع، بازرگانی، فرهنگ، صنعت، آموزش عالی و دارایی را درخواست کرده‌اند و در این خصوص با نیروهای شیعه گفت‌وگو کرده‌اند، اما تاکنون به نتیجه‌ای قطعی دست نیافته‌اند.