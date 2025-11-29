ورزشکار کورد سنندجی سه رکورد جدید گینس را به نام خود ثبت کرد
مازیار میرزایی، قهرمان اسکیت سرعت، رکوردهای جهانی را شکست و به نام شهر سنندج ثبت کرد
مازیار میرزایی، ورزشکار کورد اهل سنندج در شرق کوردستان، در حضور نمایندگان کتاب رکوردهای گینس، سه رکورد جدید جهانی را در رشتهی اسکیت سرعت به نام خود ثبت کرد.
این مراسم در فرودگاه سنندج و با استفاده از تجهیزات پیشرفته برای ثبت دقیق رکوردها برگزار شد. مازیار که بیش از بیست سال سابقه در استفاده از اسکیت دارد، پیش از این نیز یک رکورد در کتاب گینس به ثبت رسانده بود.
جزئیات رکوردهای ثبت شده
حسین حیدری، نمایندهی گینس، به "کوردستان۲۴" گفت که مازیار میرزایی در یک روز توانست در سه بخش متفاوت رکوردهای گینس را بشکند. هر سه رکورد مربوط به پیمودن مسافت ۱۰۰ متر با سبکهای مختلف اسکیتسواری بود. میرزایی با افتخار این رکوردها را به نام شهر سنندج و برای اولین بار در سطح ایران ثبت کرد. دو رکورد از رکوردهای ثبت شده پیش از این در اختیار ورزشکارانی از هند بود که مازیار توانست آنها را در مدت زمان کمتری بشکند. همچنین، رکورد اسکیتسواری به عقب، برای اولین بار در جهان به نام این ورزشکار کورد ثبت شد.
این دستاورد، نشاندهنده ظرفیتهای ورزشی بالای مناطق کوردستانی است. پیش از این نیز ورزشکارانی از سنندج موفق به ثبت رکوردهای گینس شده بودند؛ از جمله آزاد حیدریان که در سالهای ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) و ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در رشتههای بدنسازی و بوکس رکوردهایی را به نام خود ثبت کرده بود.