کشف باستان‌شناسی جدید در روستایی از توابع سوران، پرده از تاریخ کهن کوردستان برمی‌دارد

1 ساعت پیش

در روستایی از توابع اداره‌ی مستقل سوران، یک کشاورز هنگام شخم‌زدن زمین خود، یک گور دسته‌جمعی را کشف کرد. تیم اداره‌ی باستان‌شناسی سوران به بررسی این مکان پرداخته و مشخص شد که این گور دارای ریشه‌های باستان‌شناسی و تاریخی است.

در منطقه‌ی "سیدکان"، گاوآهن تراکتور یک کشاورز هنگام شخم‌زدن زمینش، به سنگی برخورد کرده و سوراخی چاه‌مانند آشکار شد. پس از مشاهده این صحنه، وی نهادهای امنیتی و اداره‌ی باستان‌شناسی سوران را مطلع ساخت. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این مکان یک گور دسته‌جمعی است و قدمت آن به عصر آهن، حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، بازمی‌گردد. این کشف به‌عنوان یک یافته‌ی باستان‌شناسی جدید و بی‌سابقه تلقی می‌شود.

دکتر "عبدالوهاب سلیمان"، مدیر اداره‌ی باستان‌شناسی سوران، به کوردستان۲۴ گفت که سفالینه‌های یافت شده در کنار اجساد، بر اساس شکل‌شان، به سال‌های ۵۰۰ تا ۷۰۰ پیش از میلاد تعلق دارند.

مدیر باستان‌شناسی سوران همچنین اشاره کرد که در آن دوران رسم بر این بوده که آب، غذا و حتی عطری خوشبو در این نوع سفالینه‌ها قرار داده شده و به مردگان تقدیم می‌شد، زیرا به دنیای پس از مرگ اعتقاد داشتند.

پیش از رسیدن تیم باستان‌شناسی، گور دست‌کاری شده بود، که این یک مشکل همیشگی برای باستان‌شناسان است و اغلب چنین تخریب‌هایی، برخی از اسرار را برای همیشه از بین می‌برد.

دکتر عبدالوهاب در این باره گفت: "اگر دست‌کاری نشده بودند، می‌توانستیم از طریق جهت قرارگیری صورت مرده و همچنین شیوه‌ی دفن، به باورها و اعتقادات مدفون‌شدگان پی ببریم."

گاوآهن یک کارگر، صفحات دیگری از تاریخ باستانی کوردستان را گشوده است.

"جلال اوزیر"، کشاورزی که این گور دسته‌جمعی را کشف کرده است، گفت: "هنگام شخم‌زدن زمینم، مانعی پیش راهم قرار گرفت و پس از دقت بیشتر، دیدم که مجموعه‌ای از سنگ‌ها روی هم چیده شده‌اند. بلافاصله نیروهای امنیتی را مطلع کردم و تیم باستان‌شناسی آمدند و محل را بررسی کردند."

در بررسی‌های اولیه داخل گور، یازده اسکلت انسان و یک اسکلت اسب، همراه با دو کوزه‌ی سفالی یافت شده است که قدمت آن‌ها به ۲۵۰۰ سال و عصر آهن بازمی‌گردد. قرار است در آینده، تیمی مشترک از کارشناسان داخلی و خارجی، کارهای تحقیقاتی و حفاری را در این مکان انجام دهند.

اطلاعات اولیه حاکی از آن است که این یک کشف جدید در حوزه‌ی باستان‌شناسی است و پیش از این نمونه‌ی مشابهی یافت نشده است، بنابراین این کشف می‌تواند به بسیاری از پرسش‌های ناگفته‌ی باستان‌شناسان در تاریخ بشریت پاسخ دهد.