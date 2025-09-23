رئیس‌جمهور ترکیه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که انتظار دارد آمریکا در زمینه‌ی واگذاری جنگند‌‌ه‌های اف-٣٥ همکاری لازم را انجام دهد

3 ساعت پیش

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مصاحبه با شبکه‌ی فاکس نیوز اعلام کرد: «اکنون بار دیگر مذاکره بر سر این موضوع را آغاز می‌کنیم.» وی افزود: «انتظار داریم آمریکا آنچه را که لازم است انجام دهد، خواه مربوط به جنگنده‌های اف-۳۵ باشد یا اف-۱۶، تولید، تعمیر و سایر موارد.»

در سال ۲۰۲۰، آمریکا تحریم‌هایی را علیه آنکارا، به عنوان یکی از اعضای ناتو، به دلیل خرید سامانه‌ی دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه در تابستان ۲۰۱۹ اعمال کرد. در نتیجه‌ی این تحریم‌ها، ترکیه از برنامه‌ی تولید جنگنده‌ی اف-۳۵ که خود در آن مشارکت داشت، کنار گذاشته شد و خرید آن نیز ممنوع گردید.

با این حال، سال گذشته پس از آنکه ترکیه ۱.۴ میلیارد دلار برای خرید ۱۰۰ فروند از این جنگنده‌ها پرداخت کرده بود، واشنگتن سرانجام درخواست آنکارا برای دریافت این جنگنده‌ها و به‌روزرسانی‌های مربوط به آن را پذیرفت.

در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان دارای جنگنده‌ی اف-۳۵ هستند که از قابلیت‌های پیشرفته‌ترین هواپیمای جنگی جهان بهره می‌برند. این گروه شامل آمریکا و ۱۹ کشور از متحدان نزدیک آن، از جمله استرالیا، کره‌ی جنوبی، بریتانیا، اسرائیل و ایتالیا است. عضویت در این گروه نشان‌دهنده‌ی سطح بالای اعتماد متقابل با واشنگتن تلقی می‌شود.