هدف از اعمال محدویت‌ها علیه مقامات ایرانی در نیویورک «افزایش فشار» بر حکومت ایران عنوان شده است

3 ساعت پیش

واشنگتن محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر هیئت نمایندگی ایران که برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، اعمال کرده است. این محدودیت‌ها شامل نظارت بر تردد اعضای هیئت و جلوگیری از دسترسی آن‌ها به فروشگاه‌های عمده‌فروشی و لوکس است.

تامی پیگات، معاون سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از این اقدام «افزایش فشار» بر حکومت ایران است. وی این حکومت را متهم کرد که به مقامات خود اجازه می‌دهد در خارج از کشور کالاهای کمیاب و گران‌قیمت خریداری کنند، در حالی که مردم ایران با «فقر، فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی و کمبود آب و برق» دست و پنجه نرم می‌کنند.

پیگات اشاره کرد که وزارت خارجه‌ی آمریکا به هیئت ایرانی دستور داده است که تردد خود را تنها به امور رسمی و در محدوده‌ی هتل محل اقامت و مقر سازمان ملل متحد محدود کنند. وی افزود: «امنیت آمریکایی‌ها اولویت اصلی ماست و اجازه نخواهیم داد ایران از مجمع عمومی سازمان ملل برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کند. این اقدامات پیامی روشن دارد: آمریکا در کنار ملت ایران برای پاسخگویی و آینده‌ای بهتر ایستاده است.»

پیش از این تصمیم، هیئت ایرانی مجاز بود میان مقر سازمان ملل، دفتر نمایندگی ایران در این سازمان، اقامتگاه سفیر ایران و فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی تردد کند.

نشست‌های سالانه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل هر سال در اواخر ماه سپتامبر با حضور سران کشورها در نیویورک برگزار می‌شود و هشتادمین دوره‌ی آن از امروز، سه‌شنبه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، آغاز به کار می‌کند.