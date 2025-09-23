فؤاد حسین: خاک و آسمان عراق به میدان جنگ تبدیل شده است

وزیر امور خارجه‌ی عراق ضمن هشدار نسبت به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، گفت این اقدام همه را به بن‌بست خطرناکی می‌کشاند

3 ساعت پیش

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، نسبت به اعمال مجدد تحریم‌های پیشین اروپا علیه ایران هشدار داد و اعلام کرد که بازگشت این تحریم‌ها همه طرف‌ها را به سمت یک بن‌بست خطرناک سوق خواهد داد.

وی که در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگو با روزنامه‌ی «الشرق» اظهار داشت که طی روزهای آینده با مقامات آمریکایی دیدار خواهد کرد و بازگشت تحریم‌های اروپا علیه ایران را اقدامی خطرناک توصیف کرد.

وزیر امور خارجه‌ی عراق همچنین اشاره کرد که افزایش فشارها بر سر مسئله‌ی فلسطین و منطقه‌ی خاورمیانه، فشار بر ایران را نیز تشدید می‌کند و این امر می‌تواند به بروز مشکلات بزرگی منجر شود. فؤاد حسین هشدار داد که تهدیدات اسرائیل علیه ایران، تنش‌های بیشتر و مشکلات جدی‌تری را در منطقه به دنبال داشته است.

او درباره‌ی وضعیت عراق گفت: «خاک و آسمان عراق به میدان جنگ تبدیل شده و درگیری میان ایران و اسرائیل، پیامدهایی برای ما داشته است.» وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این تنش‌ها از طریق دیپلماسی حل‌وفصل شوند.