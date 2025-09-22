یک مقام مسئول در بانک مرکزی پیش‌بینی کرد تا دو سال آینده، استفاده از پول نقد در دستگاه‌های دولتی به پایان برسد

3 ساعت پیش

بانک مرکزی عراق پیش‌بینی می‌کند که تا ماه ژوئیه‌ی سال ۲۰۲۶، پرداخت‌های نقدی در تمام مؤسسات و نهادهای دولتی این کشور به طور کامل متوقف شود.

ضرغام موسی، مدیر نظارت بر مؤسسات مالی در بانک مرکزی عراق، اعلام کرد: «در چارچوب اقدامات قانونی و با نظارت مستقیم نخست‌وزیر، روند استقرار نظام پرداخت الکترونیکی پیشرفت بسیار خوبی داشته است.» وی افزود که تاکنون تریلیون‌ها دینار به صورت الکترونیکی هزینه شده و به طور خاص در وزارت کشور، معاملات با پول نقد به طور کامل حذف شده است.

ضرغام موسی این دستاورد را «ممتاز» توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که این تجربه در تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر نیز پیاده‌سازی شود. او تأکید کرد: «ما سایر مؤسسات دولتی را برای پیوستن به چارچوب پرداخت دیجیتال و الکترونیکی تشویق می‌کنیم.»

در مقابل، خالد جابری، رئیس مؤسسه‌ی «اصول برای توسعه‌ی اقتصادی»، با اشاره به اصلاحات جاری در سیاست‌های مالی، پولی و بانکی و همچنین اصلاحات گمرکی و مالیاتی، معتقد است که پایان دادن به معاملات نقدی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

وی در این باره گفت: «تکمیل این اصلاحات در چنین بازه‌ی زمانی کوتاهی برای حذف کامل پول نقد ممکن نیست، زیرا این فرآیند نیازمند تصویب قوانین جدید، بازنگری در برخی رویه‌ها و رسیدگی به جزئیات متعدد دیگری است.»