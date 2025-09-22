اقتصاد

بانک مرکزی عراق: معاملات نقدی در نهادهای دولتی تا ژوئیه ۲۰۲۶ متوقف می‌شود

یک مقام مسئول در بانک مرکزی پیش‌بینی کرد تا دو سال آینده، استفاده از پول نقد در دستگاه‌های دولتی به پایان برسد

عراق بانک مرکزی قیمت دلار

بانک مرکزی عراق پیش‌بینی می‌کند که تا ماه ژوئیه‌ی سال ۲۰۲۶، پرداخت‌های نقدی در تمام مؤسسات و نهادهای دولتی این کشور به طور کامل متوقف شود.

ضرغام موسی، مدیر نظارت بر مؤسسات مالی در بانک مرکزی عراق، اعلام کرد: «در چارچوب اقدامات قانونی و با نظارت مستقیم نخست‌وزیر، روند استقرار نظام پرداخت الکترونیکی پیشرفت بسیار خوبی داشته است.» وی افزود که تاکنون تریلیون‌ها دینار به صورت الکترونیکی هزینه شده و به طور خاص در وزارت کشور، معاملات با پول نقد به طور کامل حذف شده است.

ضرغام موسی این دستاورد را «ممتاز» توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که این تجربه در تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر نیز پیاده‌سازی شود. او تأکید کرد: «ما سایر مؤسسات دولتی را برای پیوستن به چارچوب پرداخت دیجیتال و الکترونیکی تشویق می‌کنیم.»

در مقابل، خالد جابری، رئیس مؤسسه‌ی «اصول برای توسعه‌ی اقتصادی»، با اشاره به اصلاحات جاری در سیاست‌های مالی، پولی و بانکی و همچنین اصلاحات گمرکی و مالیاتی، معتقد است که پایان دادن به معاملات نقدی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

وی در این باره گفت: «تکمیل این اصلاحات در چنین بازه‌ی زمانی کوتاهی برای حذف کامل پول نقد ممکن نیست، زیرا این فرآیند نیازمند تصویب قوانین جدید، بازنگری در برخی رویه‌ها و رسیدگی به جزئیات متعدد دیگری است.»

 
مصطفی ابراهیم ,
