مسرور بارزانی ترور اکبر حاجی رستم را به شدت محکوم کرد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ضمن تسلیت به خانواده‌ی اکبر حاجی رسم از نهادهای مسئول خواست تا عاملان ترور وی را به سرعت شناسایی و مجازات کنند.

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، با صدور پیامی، ترور اکبر حاجی رستم، از شخصیت‌های شناخته‌شده و میهن‌دوست منطقه‌ی گرمیان را به شدت محکوم کرد.

در این پیام آمده است: «مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده و بستگان محترم شخصیت میهن‌دوست و سرشناس گرمیان، اکبر حاجی رستم، ابراز می‌دارم و خود را در غم آنان شریک می‌دانم. این اقدام تروریستی را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنم.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تأکید کرد: «نهادها و دستگاه‌های مسئول در منطقه باید در سریع‌ترین زمان ممکن، تحقیقات لازم را برای یافتن عاملان این جنایت آغاز کرده و اقدامات قانونی را اتخاذ کنند.»

کوچر، پسر ارشد اکبر حاجی رستم، در گفتگو با خبرنگار کوردستان٢٤ درباره‌ی چگونگی و علت قتل پدرش گفت: «حدود ساعت ۱۸:۰۰ روز گذشته (دوشنبه، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵)، پدرم به روستایمان (اومربل) بازگشت، اما پیش از رسیدن به خانه، برای سرکشی به باغمان که در همان حوالی است رفته بود. پس از آنکه بیش از دو ساعت از او بی‌خبر بودیم و به تماس‌های تلفنی ما نیز پاسخ نمی‌داد، جستجو را آغاز کردیم و پیکر بی‌جانش را در آنجا یافتیم.»

به گفته‌ی کوچر، تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که خودروی پدرش پس از قتل، توسط قاتل به سرقت رفته و هنوز مشخص نیست به کجا منتقل شده است.

او با رد هرگونه مشکل خانوادگی یا اجتماعی با هر شخص یا گروهی، تأکید کرد: «ما به هیچ فردی مظنون نیستیم، زیرا اساساً با کسی مشکلی نداریم.» وی همچنین از نهادهای امنیتی و طرف‌های ذی‌ربط خواست تا «به وظیفه‌ی حرفه‌ای خود عمل کرده، حقیقت ماجرا را برای افکار عمومی آشکار سازند و عامل اصلی این اقدام شنیع را به دست عدالت بسپارند.»