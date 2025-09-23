کاردار سفارت آمریکا درعراق: اقلیم کوردستان شریک راهبردی ما در منطقه است
در دیدار مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان و کاردار سفارت آمریکا در عراق، بر لزوم ازسرگیری صادرات نفت و ارسال مستحقات مالی اقلیم از سوی بغداد تأکید شد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، دیدار و گفتگو کرد.
بر اساس بیانیهی منتشر شده از سوی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست که وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان نیز در آن حضور داشت، آخرین تحولات و وضعیت عمومی عراق و منطقه و همچنین توسعهی روابط میان اقلیم کوردستان و آمریکا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن تبریک به جاشوا هریس برای آغاز به کار در سمت جدید و آرزوی موفقیت برای وی، بر اهمیت تحکیم هرچه بیشتر روابط دوجانبه تأکید کرد.
کاردار سفارت آمریکا نیز با اشاره به جایگاه مهم اقلیم کوردستان به عنوان یک شریک راهبردی برای ایالات متحده در منطقه، حمایت و تمایل کشورش را برای تقویت روابط با اقلیم کوردستان در زمینههای مختلف، بار دیگر تأیید کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف بر لزوم ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان در سریعترین زمان ممکن و همچنین ارسال حقوق و مستحقات مالی اقلیم از سوی دولت فدرال، توافق و تأکید کردند.