دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان با شرکت‌های نفتی برای ازسرگیری صادرات نفت خام از طریق ترکیه به توافق رسیدند

1 ساعت پیش

دو مقام مسئول در وزارت نفت عراق به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان به همراه شرکت‌های نفتی، بر سر ازسرگیری صادرات نفت خام از طریق ترکیه به توافق دست یافته‌اند.

این پیشرفت، زمینه‌ی صادرات روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت از کوردستان را که از ماه مارس ۲۰۲۳ متوقف شده بود، فراهم می‌کند. یک مقام نفتی مطلع از این توافق به رویترز گفت: «امروز (سه‌شنبه)، اقدامات فنی برای آماده‌سازی خط لوله را آغاز می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت طی ۴۸ ساعت آینده مجدداً شروع شود.»

بر اساس اظهارات مقامات عراقی، طرح اولیه، دولت اقلیم کوردستان را موظف می‌کند تا روزانه دست‌کم ۲۳۰ هزار بشکه نفت به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل دهد. علاوه بر این، ۵۰ هزار بشکه در روز نیز برای مصارف داخلی در اقلیم باقی خواهد ماند.

طبق توافق سه‌جانبه، بازرگانان و شرکت‌ها می‌توانند نفت را با نرخ تعیین‌شده توسط شرکت سومو از بندر جیهان ترکیه خریداری کنند.

در پیش‌نویس این طرح، به چگونگی و زمان پرداخت حدود یک میلیارد دلار بدهی معوقه به شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت که بین سپتامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ انباشته شده است، اشاره‌ای نشده است.

برای نمونه، شرکت نفتی DNO به تنهایی در نیمه‌ی نخست سال جاری، روزانه مجموعاً ۷۸,۴۰۰ بشکه نفت از میدان‌های «تاوکی» و «پیشکبیر» تولید کرده و آن را در بازار داخلی به فروش رسانده است.