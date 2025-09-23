نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با سفیر ژاپن، از پروژه‌های این کشور قدردانی و بر لزوم گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های صنعتی و آموزشی تأکید کرد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، با آکیرا ایندو، سفیر ژاپن در عراق، دیدار کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار توسعه‌ی روابط میان ژاپن و اقلیم کوردستان، وضعیت عمومی عراق و آمادگی‌ها برای انتخابات آتی پارلمان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

سفیر ژاپن در این نشست به تشریح فعالیت‌ها و پروژه‌های کشورش در اقلیم کوردستان پرداخت که از طریق آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در زمینه‌های مختلف اجرا می‌شوند.

در مقابل، نخست‌وزیر مسرور بارزانی، مراتب سپاس و قدردانی اقلیم کوردستان را برای همکاری‌ها، پشتیبانی و پروژه‌های ژاپن ابراز داشت. وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از تخصص و تجربیات غنی ژاپن در حوزه‌های صنعتی, آموزشی و توسعه‌ی اقتصادی تأکید کرد.







