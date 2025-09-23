1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت می‌خواهند از اینکه تمام مسائل بین دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان از راه گفت‌وگو حل و فصل می‌شوند، اطمینان پیدا کنند.

استفان دوژاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، به کوردستان۲۴ گفت: دبیرکل سازمان ملل از مسئله کورد مطلع است. او زمانی که کمیسر عالی پناهندگان بود، بر روی این مسئله کار کرده است. ما به طور مستمر در مورد مسئله کورد بحث می‌کنیم. ما با قدرت تمام و قاطعانه درباره ضرورت مشارکت تمام سوری‌ها در دولت آن کشور بدون تبعیض دینی و ملیتی، موضع خود را اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، تاکید کرد که می‌خواهند از اینکه تمام مسائل بین دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان از راه گفت‌وگو حل و فصل می‌شوند، اطمینان پیدا کنند.

ب.ن