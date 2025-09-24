خامنهای: مذاکره با آمریکا بیفایده است
رهبر جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر ادامهی غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد، هرگونه مذاکره با آمریکا را در شرایط کنونی «تحمیلی و بیفایده» خواند
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه، ۳۱ شهریور، در سخنانی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، با تأکید بر «یکپارچگی جامعه»، هرگونه مذاکره با دولت آمریکا را بیفایده دانست و از ادامه برنامه غنیسازی اورانیوم دفاع کرد.
او با ابراز رضایت از عدم وقوع اعتراضات خیابانی مورد انتظار مخالفان در جریان درگیریهای اخیر، هدف دشمن را «ایجاد اختلال در نظام» و «فتنه خیابانی» توصیف کرد. به گفتهی خامنهای، ساختار نیروهای مسلح با وجود تغییر فرماندهان، «با روحیه بالاتر» به فعالیت خود ادامه داد و مردم نیز «خیابانها را علیه دشمن پر کردند». وی مخالفان را به «تلاش برای دوقطبیسازی قومی و سیاسی» متهم کرد و افزود که جامعه در برابر دشمن یک «مشت پولادین» خواهد بود.
پروندهی هستهای؛ غنیسازی بدون سلاح اتمی
رهبر جمهوری اسلامی سطح فعالیتهای هستهای ایران را «بالا» توصیف کرد و مدعی شد ایران جزو ده کشور دارای توانایی غنیسازی اورانیوم است، با این تفاوت که «بمب هستهای ندارد و نخواهد داشت». او تأکید کرد که غنیسازی تا سطح ۶۰ درصد برای «تأمین برخی نیازهای کشور» ضروری است و با اشاره به حملات صورتگرفته به تأسیسات هستهای، گفت «دانش هستهای» با «بمباران» از بین نمیرود.
خامنهای در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که «مذاکره» با دولت آمریکا در شرایط فعلی «هیچ سودی» ندارد و نمیتواند «هیچ ضرری» را از ایران دفع کند. وی مدعی شد که طرف آمریکایی نتیجه را از پیش تعیین کرده و به دنبال «حذف کامل غنیسازی» و توقف توان موشکی ایران است. او هشدار داد که پذیرش گفتگو تحت «تهدید» به معنای ایجاد «تهدیدپذیری» دائمی است و افزود: «این دیگر مذاکره نیست، دیکته و تحمیل است.»
چشمانداز بازگشت تحریمها
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر تداوم «اتحاد ملی» تأکید کرد و از مخاطبان داخلی خواست «یکپارچگی» خود را در برابر «دشمن» حفظ کنند. پیام اصلی سخنان او، پایبندی به ادامه غنیسازی، رد مذاکره با آمریکا و برجستهسازی «اتحاد» به عنوان یک سپر سیاسی و اجتماعی بود.
این اظهارات در آستانه سفر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، به منزلهی نفی امیدها برای مذاکرات احتمالی در حاشیه این اجلاس جهت جلوگیری از احیای تحریمهای پیش از برجام تلقی میشود. در صورتی که ایران و کشورهای اروپایی تا روز ۲۸ سپتامبر (۷ مهر) به توافقی دست نیابند، روند فعالسازی مکانیسم ماشه تکمیل شده و شش قطعنامه تحریمی پیشین سازمان ملل علیه ایران مجدداً به اجرا در خواهد آمد.