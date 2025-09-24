شرکت دولتی «روس‌اتم» روسیه و سازمان انرژی اتمی ایران، یادداشت تفاهمی برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای با ظرفیت پایین در ایران امضا کردند

2 ساعت پیش

شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، «روس‌اتم»، روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو و تهران یادداشت تفاهمی برای ساخت «نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک» در ایران امضا کرده‌اند.

به گزارش رویترز، این توافق در نشستی در مسکو میان الکسی لیخاچف، رئیس روس‌اتم، و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به امضا رسید. روس‌اتم این توافق را یک «پروژه راهبردی» توصیف کرده است.

محمد اسلامی، که معاون رئیس‌جمهور ایران نیز هست، پیش‌تر به رسانه‌های دولتی ایران گفته بود این برنامه شامل ساخت هشت نیروگاه هسته‌ای است. به گفته‌ی اسلامی، تهران در تلاش است تا سال ۲۰۴۰ به ظرفیت تولید ۲۰ گیگاوات انرژی هسته‌ای دست یابد.

ایران که در ماه‌های اوج مصرف با کمبود شدید برق مواجه است، در حال حاضر تنها یک نیروگاه هسته‌ای فعال در بوشهر دارد. این نیروگاه که توسط روسیه ساخته شده، ظرفیتی در حدود یک گیگاوات دارد.

روسیه پیش‌تر حملات ایالات متحده و اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران را که با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای انجام شد، محکوم کرده بود. ایران همواره تأکید کرده است که قصد ساخت تسلیحات اتمی را ندارد.