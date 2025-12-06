لبنان: جنگ با اسرائیل خواسته ملت نیست

رئیس‌جمهور لبنان بر عدم تمایل کشورش به درگیری نظامی با اسرائیل تاکید کرد

5 ساعت پیش

رئیس‌جمهور لبنان به هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد، جمعه، ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که کشورش خواهان جنگ با اسرائیل نیست. این اظهارات چند روز پس از برگزاری اولین گفت‌وگوهای غیرنظامی میان نمایندگان دو طرف، پس از چندین دهه، بیان می‌شود.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در دیدار با سفرای شورای امنیت در بیروت، تصریح کرد: «لبنانی‌ها بار دیگر خواهان جنگ نیستند. مردم لبنان به اندازه کافی رنج کشیده‌اند و بازگشتی به عقب در کار نخواهد بود.» وی که از ۹ ژانویه‌‌ی ۲۰۲۵ (۲۰ دی ۱۴۰۳) به عنوان چهاردهمین رئیس‌جمهور لبنان فعالیت می‌کند، از هیئت‌های اعزامی خواست تا از تلاش‌های ارتش لبنان برای خلع سلاح گروه‌های غیردولتی حمایت کنند. ارتش لبنان پیش‌بینی می‌کند که مرحله‌ی اولیه‌ی طرح مصوب دولت برای خلع سلاح تا پایان سال جاری میلادی به اتمام برسد.

رئیس‌جمهور لبنان تاکید کرد که از این تصمیم عقب‌نشینی نخواهد شد، حتی اگر زمان زیادی لازم باشد، زیرا لبنانی‌ها از جنگ خسته شده‌اند. او همچنین تصریح کرد که باید فشار بر اسرائیل برای اجرای آتش‌بس و عقب‌نشینی افزایش یابد و ابراز امیدواری کرد که هیئت سازمان ملل متحد در خاورمیانه این فشار را اعمال کند.

هیئت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از دمشق بازدید کرده بود و روز جمعه با مقامات لبنانی دیدار کرد. این هیئت قرار است روز بعد، به همراه مورگان اورتگاس، فرستاده‌ی آمریکا، از مناطق مرزی در جنوب لبنان بازدید کند.

پس از دیدار با این هیئت، نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، تاکید کرد که مذاکره زیر حملات قابل قبول نیست. وی اظهار داشت که ثبات در جنوب لبنان مستلزم پایبندی اسرائیل به قطعنامه‌ی ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق آتش‌بس از طریق توقف نقض‌های روزانه‌ی حاکمیت لبنان و عقب‌نشینی به پشت مرزهای بین‌المللی است.

با وجود آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) که قرار بود به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و گروه مسلح حزب‌الله پایان دهد، اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه داده و نیروهای خود را در پنج منطقه در جنوب لبنان که آن‌ها را مناطق راهبردی می‌داند، حفظ کرده است.