دیدار مسرور بارزانی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان در ابوظبی، با محوریت وضعیت عراق و تحولات منطقه برگزار شد

4 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و رئیس امارات در شهر ابوظبی جمعه، ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) ، وضعیت عمومی عراق پس از انتخابات مجلس نمایندگان و آخرین تغییرات و تحولات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دولت اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روز جمعه، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در چارچوب سفر رسمی خود به امارات، در شهر ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده‌ی عربی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسرور بارزانی نیز در همین خصوص در شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک نوشت: «خوشحال شدم که بار دیگر برادر عزیزم، والا حضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات را ملاقات کردم.»

در بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان آمده است که در این دیدار، وضعیت عمومی عراق پس از انتخابات مجلس نمایندگان و آخرین تغییرات و تحولات منطقه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

دولت اقلیم کوردستان همچنین اظهار داشت: مسرور بارزانی از حمایت و همکاری مستمر دولت امارات تشکر و بر تمایل دولت اقلیم کوردستان برای توسعه‌ی روابط دوجانبه تاکید کرد. وی همچنین از انتصاب یک نماینده‌ی ویژه‌ی اماراتی برای امور اقتصادی در اقلیم کوردستان به گرمی استقبال کرد.

همچنین اشاره شد که هر دو طرف بر اهمیت تقویت روابط دولت اقلیم کوردستان و امارات در تمامی زمینه‌ها توافق داشتند.