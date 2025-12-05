2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – گروه دوستی کوردها و کانادا در پارلمان فدرال اتاوا، فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

کنفدراسیون جامعه کوردستانی با حضور شفا بارزانی، رئیس این کنفدراسیون ازسرگیری فعالیت گروه دوستی کوردها و کانادا را در پارلمان فدرال اتاوا، اعلام کرد، که به عنوان دستاوردی مهم برای جایگاه کوردها در مراکز تصمیم‌گیری کانادا تلقی می‌شود.

در دوره جدید فعالیت این گروه، تام کمیچ، که از دوستان دلسوز کوردها و فردی صاحب موضع در خصوص مسئله ملی کورد دانسته می‌شود، به عنوان رئیس گروه فعالیت خواهد کرد.

پیش از او زیاد ابولطیف این مسئولیت را بر عهده داشت.

گروه دوستی کوردها و کانادا در سال ۲۰۱۶ تشکیل شد و در آغاز ۲۰ نماینده پارلمان در آن عضویت داشتند.

ب.ن