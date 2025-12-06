نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و وزیر خارجهی امارات بر توسعهی روابط تاکید کردند
مسرور بارزانی و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در ابوظبی آخرین تحولات عراق و منطقه را بررسی کردند
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، جمعه، ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) در شهر ابوظبی با وزیر خارجهی امارات دیدار کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در شبکهی اجتماعی (ایکس) نوشت: «با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجهی امارات، بر لزوم توسعهی روابطمان تاکید کردیم.»
وی افزود: «آخرین تحولات وضعیت عمومی عراق و منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.»
I’m pleased to meet with HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 5, 2025
We agreed to continue to strengthen the cooperation between the Kurdistan Region and the UAE in support of stability, development, and shared interests. pic.twitter.com/dD6XXnBTrD