مسرور بارزانی و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در ابوظبی آخرین تحولات عراق و منطقه را بررسی کردند

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، جمعه، ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) در شهر ابوظبی با وزیر خارجه‌ی امارات دیدار کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در شبکه‌ی اجتماعی (ایکس) نوشت: «با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه‌ی امارات، بر لزوم توسعه‌ی روابطمان تاکید کردیم.»

وی افزود: «آخرین تحولات وضعیت عمومی عراق و منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.»