2 ساعت پیش

به گزارش آسوشیتد پرس، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بازسازی مراکز تولید موشک خود را با سرعت پیش می‌برد، اما کارشناسان معتقدند تهران همچنان با کمبود تجهیزات کلیدی برای تولید سوخت جامد مواجه است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز چهارشنبه با انتشار تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران بازسازی تأسیسات ساخت موشک خود را که در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل هدف قرار گرفتند، با سرعت آغاز کرده است.

حلقه‌ی مفقوده: میکسرهای تولید سوخت

این خبرگزاری به نقل از کارشناسان افزود، به‌رغم تلاش‌های تهران برای بازسازی، احتمالاً یک حلقه کلیدی در این فرآیند مفقود است و آن میکسرهای بزرگ مورد نیاز برای تولید سوخت جامد این تسلیحات است. به گفته‌ی کارشناسان موشکی، دستیابی به این میکسرها یک هدف مهم برای تهران خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیش از پیش وجود دارد.

این گزارش می‌افزاید که جمهوری اسلامی ممکن است برای تأمین این قطعات به چین روی آورد؛ کشوری که به گفته‌ی کارشناسان و مقامات آمریکایی، در گذشته نیز مواد اولیه سوخت موشک و برخی تجهیزات دیگر را به تهران رسانده است. اهمیت این موضوع در آن است که موشک‌های سوخت جامد بسیار سریع‌تر از موشک‌های سوخت مایع آماده شلیک می‌شوند.

تخریب هدفمند زیرساخت‌ها

پایگاه‌های تولید موشک سوخت جامد ایران در خجیر، پارچین و شاهرود پیش از درگیری ۱۲ روزه تهران و تل‌آویو در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر/آبان ۱۴۰۳) نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بودند. به گفته‌ی کارشناسان، حملات اخیر اسرائیل با هدف تخریب کامل ساختمان‌هایی انجام شد که میکسرهای حیاتی برای ترکیب یکنواخت سوخت موشک در آن‌ها قرار داشتند.

تصاویر ماهواره‌ای شرکت «پلنت لبز» که در ماه جاری میلادی ثبت شده، نشان‌دهنده فعالیت‌های ساخت‌وساز در هر دو تأسیسات پارچین و شاهرود است. سرعت بازسازی این مراکز نشان می‌دهد که برنامه موشکی برای تهران از اهمیت بالایی برخوردار است.

تقویت زرادخانه‌ی موشکی

بر اساس گزارش مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر ۵۷۴ موشک بالیستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. این در حالی است که ارتش اسرائیل پیش‌تر ظرفیت کل زرادخانه موشکی ایران را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فروند تخمین زده بود، به این معنا که بیش از یک‌سوم این موشک‌ها تاکنون استفاده شده‌اند.

در همین حال، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، اخیراً ادعا کرد که تهران اکنون موشک‌هایی جدید با کلاهک‌های پیشرفته‌تر در اختیار دارد و جنگ ۱۲ روزه اولویت‌های نظامی ایران را تغییر داده است.

آسوشیتدپرس در پایان گزارش خود با اشاره به انفجار مهیب ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر رجایی که جان دست‌کم ۷۰ نفر را گرفت، این احتمال را مطرح کرد که مواد شیمیایی وارداتی از چین ممکن است عامل این انفجار بوده باشند.