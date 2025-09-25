2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، امروز جمعه ۲۶ سپتامبر از برنامه‌های خود برای معرفی شناسه دیجیتال رایگان برای شهروندان و ساکنان آن کشور در تلاش برای مهار مهاجرت غیرقانونی خبر داد.

دولت اعلام کرد که این طرح درخواست برای خدماتی مانند گواهینامه رانندگی، مراقبت از کودکان و رفاه را ساده‌تر می‌کند، همچنین دسترسی به سوابق مالیاتی را ساده‌تر می‌کند.

دولت اعلام کرد که شناسه دیجیتال جدید در تلفن‌های همراه افراد نگهداری می‌شود و نیازی به همراه داشتن شناسه یا درخواست ارائه آن توسط افراد نخواهد بود.

با این حال، در بیانیه‌ای آمده است که این کار «به عنوان وسیله‌ای برای اثبات حق کار شما اجباری خواهد بود».

بیانیه افزود:«این امر مانع از یافتن کار توسط افرادی می‌شود که حق حضور در اینجا را ندارند و چشم‌انداز کسب درآمد آنها را که یکی از «عوامل کلیدی جذب» برای افرادی است که به طور غیرقانونی به بریتانیا می‌آیند، محدود می‌کند.»

بیانیه در حالی منتشر می‌شود که حزب کارگر، حزب حاکم در دولت، برای برگزاری کنفرانس سالانه خود آماده می‌شود و استارمر تحت فشار شدید، به ویژه در مورد مهاجرت، قرار دارد.

استارمر گفت:«شناسنامه دیجیتال فرصت بزرگی برای بریتانیا است. همچنین مزایای بی‌شماری را برای شهروندان عادی به ارمغان خواهد آورد.»

وی افزود:«ما در حال انجام کارهای سخت برای ایجاد بریتانیایی عادلانه‌تر برای کسانی هستیم که می‌خواهند تغییر را ببینند، نه تفرقه را.»

بریتانیا به طور سنتی در برابر ایده کارت‌های شناسایی مقاومت کرده و فاقد یک ثبت احوال مرکزی یا الزامات شناسایی در ملاء عام است.

دولت محافظه‌کار در سال ۲۰۱۱ قانون دولت تونی بلر را که کارت‌های شناسایی ملی داوطلبانه و یک پایگاه داده ثبت احوال ساکنان ایجاد می‌کرد، لغو کرد.

کمی بادنوچ، رهبر حزب مخالف محافظه‌کار، در ایکس نوشت که حزبش «با هرگونه فشار این سازمان یا دولت برای اعمال کارت شناسایی اجباری برای شهروندان قانون‌مدار مخالفت خواهد کرد.»

او افزود:«ما از هیچ سیستمی که برای مردم بریتانیا اجباری باشد یا کسانی از ما را که تصمیم به استفاده از آن ندارند از هیچ یک از حقوق شهروندی خود محروم کند، حمایت نخواهیم کرد.»

طوماری که خواستار عدم معرفی کارت شناسایی بود، اوایل جمعه ۵۷۵۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرد، اما نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثریت از این اقدام حمایت می‌کنند.

در حال حاضر، شهروندان بریتانیا بسته به شرایط، از گواهینامه رانندگی، گذرنامه و قبوض آب و برق به عنوان وسیله شناسایی استفاده می‌کنند.

دولت می‌گوید که «به طیف وسیعی از نظرات در مورد نحوه ارائه خدمات گوش خواهد داد»، به عنوان بخشی از یک مشاوره عمومی که قرار است اواخر امسال آغاز شود.

همچنین قول داده شده است که این طرح برای کسانی که قادر به استفاده از تلفن هوشمند نیستند، در دسترس خواهد بود.

دولت گفت:«مشاوره عمومی با گروه‌هایی که در دنیای دیجیتال تجربه کافی ندارند، مانند بی‌خانمان‌ها و سالمندان، و با یادگیری از کشورهای دیگری که این کار را به خوبی انجام داده‌اند، تعامل خواهد داشت.»

خبرگزاری فرانسه/ب.ن