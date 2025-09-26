اتحادیه اروپا وام جدید ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین را با استفاده از داراییهای روسیه بررسی میکند
اربیل (کوردستان٢٤)- کشورهای اتحادیه اروپا قرار بود امروز جمعه ۲۶ سپتامبر، بحثها در مورد وام جدید ۱۴۰ میلیارد یورویی برای اوکراین را که از داراییهای مسدود شده بانک مرکزی روسیه تامین میشود، آغاز کنند.
این بلوک ۲۷ کشوری در تلاش است تا راههایی برای ادامه جریان پول به کییف پیدا کند، زیرا تهاجم مسکو به اوکراین در چهارمین سال خود ادامه دارد و حمایت ایالات متحده از آن کاهش یافته است.
تمرکز بر انجام اقدامات بیشتر برای استفاده از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه که از سال ۲۰۲۲ در اتحادیه اروپا بلااستفاده مانده است، افزایش یافته است.
اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، این ماه استفاده از این داراییها را برای "وام غرامت" مطرح کرد که کییف تنها زمانی آن را بازپرداخت خواهد کرد که روسیه خسارات وارده را بپردازد.
این تلاش در روز پنجشنبه، حمایت تاثیرگذار فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، یکی از چهرههای کلیدی اتحادیه اروپا را که قبلا در مورد انجام اقدامات بیشتر برای بهرهبرداری از داراییهای روسیه تردید داشت، به دست آورد.
بخش عمدهای از داراییهای بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا توسط سازمان سپردهگذاری بینالمللی یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود.
بلژیک - که توسط چندین کشور دیگر پشتیبانی میشود - قاطعانه درخواستها برای توقیف کامل داراییها و تحویل آنها به اوکراین را رد کرده است.
در تلاش برای دور زدن این اعتراضات، کمیسیون اروپا به ریاست فون در لاین، طرح پیچیدهای را که توسط خبرگزاری فرانسه برای آزادسازی حدود ۱۴۰ میلیارد یورو مشاهده شده است، ارائه کرده است که به گفته این کمیسیون "به داراییهای مستقل روسیه آسیبی نمیرساند."
بر اساس این پیشنهاد - که امروز جمعه توسط سفرای اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل مورد بحث قرار گرفت - اتحادیه اروپا از یوروکلیر وجوهی را که به پول نقد تبدیل شدهاند، قرض میگیرد.
سپس این پول به اوکراین قرض داده میشود، با این شرط که هر وجهی که روسیه برای غرامتهای پس از جنگ پرداخت میکند، برای بازپرداخت به اروپاییها استفاده شود.
این طرح توسط ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا "کاملا تضمین" خواهد شد - که در صورت تصمیم نهایی مبنی بر اینکه روسیه میتواند داراییها را بدون پرداخت غرامت پس بگیرد، باید خودشان بازپرداخت به یوروکلیر را تضمین کنند.
این پیشنهاد در مرکز بحثهای رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس کپنهاگ در هفته آینده قرار خواهد گرفت.
تاکنون اتحادیه اروپا و متحدانش در گروه هفت تنها از سود حاصل از داراییهای مسدود شده برای تامین مالی وام ۵۰ میلیارد دلاری استفاده کردهاند.
این طرح طبق آخرین پیشنهاد اتحادیه اروپا تا زمان تکمیل آن پابرجا خواهد ماند.
تلاش برای آزادسازی پول بیشتر برای اوکراین در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حمایت واشنگتن را کاهش داده و گفته است که ادامه تامین مالی کییف به اروپا بستگی دارد.
مقامات اتحادیه اروپا میگویند که اوکراین سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد، زیرا جنگ طاقتفرسا با روسیه، خزانه آن را خالی میکند و حمایت آمریکا از آن کاهش مییابد.
ایافپی/ب.ن