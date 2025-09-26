وزارت نفت فدرال از رویکرد سازندهی دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد
معاون وزارت نفت فدرال عراق ضمن تشکر از دولت اقلیم کوردستان به دلیل همکاری و صبر در مذاکرات نفتی، اعلام کرد که صادرات نفت از روز شنبه با ظرفیت روزانه ۱۹۰ هزار بشکه از سر گرفته خواهد شد
باسم محمد، معاون وزارت نفت فدرال عراق، روز جمعه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «پس از تلاشهای فراوان و با هماهنگی دولت اقلیم کوردستان، به توافق مهمی در مورد ازسرگیری صادرات نفت اقلیم دست یافتیم.»
وی با قدردانی از دولت اقلیم کوردستان گفت: «دولت اقلیم با شکیبایی و به عنوان یک تیم واحد، برای منافع ملی به طور جدی تلاش کرده است.»
آغاز صادرات از روز شنبه
معاون وزارت نفت فدرال تصریح کرد: «به عنوان گام نخست، روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت از میادین نفتی اقلیم کوردستان صادر خواهد شد و ۵۰ هزار بشکه نیز برای مصارف داخلی اقلیم مورد استفاده قرار میگیرد.» وی افزود: «انشاءالله از فردا شنبه، ساعت ۶ بامداد، صادرات نفت اقلیم کوردستان از سر گرفته میشود.»
فؤاد حسین، وزیر خارجهی عراق نیز در این باره گفت که دولت فدرال، دولت اقلیم کوردستان و شرکتهای نفتی به توافق رسیدهاند و صادرات نفت آغاز خواهد شد. وی با اشاره به اینکه اکثر شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کوردستان آمریکایی هستند، افزود که وزارت خارجهی آمریکا نیز در فرآیند گفتگوها مشارکت داشته است.
جزئیات توافقنامه
وزارت نفت فدرال روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، توافق با وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان و شرکتهای نفتی را اعلام کرده بود. بر اساس این توافق، تمام نفت تولیدی اقلیم کوردستان به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده میشود تا از طریق بندر جیهان ترکیه به بازارهای جهانی صادر گردد.
این توافق با استقبال وزارت خارجهی آمریکا نیز مواجه شد که از تلاشهای مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در این زمینه قدردانی کرد. مایلز کاگینز، سخنگوی انجمن صنعت نفت کوردستان (اپیکور) نیز آمادگی شرکتهای نفتی برای ازسرگیری صادرات را تأیید کرده بود.