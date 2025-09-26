3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- در آکری بیش از ۳۵۰ هزار درخت زیتون ثمر می‌دهند و محصول سالانه این درختان به سه هزار تن می‌رسد.

نچیروان فائق، از کشاورزان منطقه آکری، در گفت‌وگو با گزارشگر کوردستان۲۴، گفت که حدود دو هفته است برداشت زیتون را آغاز کرده‌اند.

او گفت: زیتونی که ما تولید می‌کنیم به عنوان میوه مصرف می‌شود و از آن روغن ساخته نمی‌شود. در ماه‌های اکتبر و نوامبر کاشت زیتون را آغار می‌کنیم.

از طرفی دیگر صالح عمر، سخنگوی اداره کشاورزی آکری، گفت: برای تولید روغن گونه‌ای دیگر از زیتون کاشته‌ می‌شود و بیشتر محصول امسال در اقلیم کوردستان و عراق توزیع شده است.

او توضیح داد: آب و هوای آکری برای تولید زیتون بسیار مناسب است و کشاورزان اهمیت بسیاری به آن می‌دهند و انواع زیتون را تولید می‌کنند.

در حال حاضر در آکری بیش از ۳۵۰ هزار درخت زیتون در مساحت ۱۳ هزار دونم، ثمر می‌دهند و محصول سالانه این درختان حدود سه هزار تن زیتون است. محصول امسال هم از کیفیت بالایی برخوردار است.

ب.ن