رویترز: درخواست اسرائیل برای ایجاد «گذرگاه انسانی» توافق با سوریه را متوقف کرد

به گزارش رویترز، تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل در مراحل نهایی به دلیل اصرار اسرائیل بر ایجاد یک «گذرگاه انسانی» به استان سویدا در جنوب سوریه، با مانعی غیرمنتظره روبرو شده است

2 ساعت پیش

خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴)، به نقل از چهار منبع آگاه از گفتگوها گزارش داد که مذاکرات برای نهایی کردن یک توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل با یک مانع ناگهانی مواجه شده است. این مانع، درخواست اسرائیل برای ایجاد یک «گذرگاه انسانی» به استان سویدا است که اکثریت جمعیت آن را دروزی‌ها تشکیل می‌دهند.

هدف از این توافق، ایجاد یک منطقه‌ی عاری از سلاح بود که استان سویدا را نیز در بر می‌گرفت. اسرائیل که میزبان یک اقلیت دروزی ۱۲۰ هزار نفری است و مردان آن‌ها در ارتش این کشور خدمت می‌کنند، پیش از این اعلام کرده بود که از جامعه‌ی دروزی‌ها در سوریه محافظت خواهد کرد و در گذشته نیز به بهانه‌ی دفاع از آن‌ها، حملات نظامی در سوریه انجام داده است.

در گفتگوهای پیشین که در پاریس برگزار شده بود، اسرائیل خواستار بازگشایی یک گذرگاه زمینی برای ارسال کمک به سویدا شده بود، اما سوریه این درخواست را به عنوان نقض حاکمیت خود رد کرده بود.

تکرار درخواست در مراحل پایانی

به گفته‌ی دو مقام اسرائیلی، یک منبع سوری و یک منبع در واشنگتن که از مذاکرات مطلع هستند، اسرائیل این درخواست را مجدداً در مراحل پایانی گفتگوها مطرح کرده است. منابع سوری و واشنگتن تأکید کرده‌اند که این درخواست جدید، اعلام توافق را که برای این هفته برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق انداخته است.

روز سه‌شنبه، تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه که میانجی‌گری گفتگوها را بر عهده داشته است، اعلام کرده بود که دو طرف به دستیابی به «توافقی برای کاهش تنش‌ها» نزدیک شده‌اند. بر اساس این توافق، اسرائیل حملات خود را متوقف کرده و سوریه نیز از انتقال هرگونه تجهیزات نظامی سنگین به نزدیکی مرز اسرائیل خودداری خواهد کرد.

هم‌زمان، یک دیپلمات مطلع اظهار داشت که به نظر می‌رسد آمریکا «سطح توافق را از یک توافق امنیتی به توافق کاهش تنش تغییر داده است».

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که مذاکرات جدی با دولت سوریه آغاز شده است و ابراز امیدواری کرد که بتوان به توافقی دست یافت که ضمن احترام به حاکمیت سوریه، امنیت اسرائیل و اقلیت‌های منطقه را نیز تأمین کند.