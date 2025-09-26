معاون شرکت انرژی HKN ضمن استقبال از توافق نفتی میان اربیل، بغداد و شرکت‌های نفتی، اعلام کرد که یک شرکت مشاور مستقل بین‌المللی، هزینه‌های تولید و زیرساخت‌ها را بازبینی خواهد کرد

متیو زایس، معاون شرکت انرژی HKN، روز جمعه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای از توافق سه‌جانبه میان دولت اقلیم کوردستان، دولت فدرال عراق و شرکت‌های نفتی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان استقبال کرد.

زایس در این بیانیه گفت: «بازگشایی خط لوله‌ی نفت عراق-ترکیه گامی بسیار مهم برای عراق، اقلیم کوردستان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نفت است.»

وی همچنین با ستایش از نقش مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، اظهار داشت: «مشارکت قوی و پافشاری ایشان برای دستیابی به این توافق بسیار حیاتی بود.» زایس همچنین از حمایت آمریکا و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، قدردانی کرد و افزود: «این توافق یک مسیر موقت مهم را فراهم می‌کند و ما به اجرای کامل آن برای تضمین ثبات و رفاه برای همه‌ی طرف‌های درگیر، متعهد هستیم.»

در این بیانیه آمده است که همه‌ی طرف‌ها به طور مشترک با تعیین یک شرکت مشاور مستقل و بین‌المللی برای بازبینی دارایی‌ها، زیرساخت‌ها، کیفیت و حجم نفت اقلیم کوردستان موافقت کرده‌اند. هدف از این بازبینی، تعیین مجموع غرامت مناسب برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی در مقایسه با مبالغی است که تحت قراردادهای پیشین بدهکار هستند.

بر اساس توافق موقت، مبلغ ۱۶ دلار برای هر بشکه (شامل هزینه‌ی تولید و انتقال) به شرکت‌های نفتی بین‌المللی پرداخت خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود نزدیک به قیمت فعلی فروش داخلی باشد. این مبلغ پس از ارائه‌ی گزارش‌های شرکت مشاور، مورد بازنگری و تغییر قرار خواهد گرفت.