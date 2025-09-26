استقبال بریتانیا از توافق برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- سفارت بریتانیا در بغداد و کنسولگری آن کشور در اربیل، از توافق ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لوله انتقال نفت ترکیه - عراق، استقبال کردند.

جمعه ۲۶ سپتامبر، سفارت بریتانیا در بغداد و کنسولگری آن کشور در اربیل، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، اعلام کردند که « از توافق تاریخی بین دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله انتقال نفت ترکیه – عراق، استقبال می‌کنیم.»

در بیانیه آمده است:«این توافق اقدامی مطلوب است برای تقویت سرمایه‌گذاری و موجب رفاه بیشتر برای همه مردم عراق می‌شود.»

همچنین تاکید کرده‌اند:«تلاش‌های بغداد و اربیل از راه گفت‌وگو برای رسیدن به این توافق را ارج می‌نهیم.»

روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر، وزارت نفت عراق فدرال، اعلام کرد که با وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های بین‌المللی نفت، در خصوص ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان، به توافق رسیده‌اند.

بر پایه این توافق، نفت تولید شده در اقلیم کوردستان به طور کامل به شرکت بازاریابی نفت عراق – سومو تحویل می‌شود، بخشی از آن برای مصرف داخلی اقلیم استفاده می‌شود و بخشی دیگر نیز صادر خواهد شد.

قرار است این توافق در مدت ۴۸ ساعت اجرایی شود.

ب.ن