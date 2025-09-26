فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل در سازمان ملل، تهدیدهای او علیه عراق را رد کرد و گفت: «هرگونه حمله به یک عراقی، حمله به تمامیت کشور است.»

روز جمعه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴)، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک به سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پاسخ داد.

وزیر خارجه‌ی عراق اعلام کرد: «ما تهدیدهای نتانیاهو را رد می‌کنیم و آن را غیرقابل قبول می‌دانیم. حمله به هر عراقی به منزله‌ی حمله به کل کشور است.»

این واکنش پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با نشان دادن نقشه‌ای از کشورهایی که به گفته‌ی او تهدیدی برای اسرائیل محسوب می‌شوند، نام عراق را در کنار سوریه و ایران ذکر کرد. نخست‌وزیر اسرائیل به عراق هشدار داد و گفت: «اگر گروه‌های مسلح در آن کشور به اسرائیل حمله کنند، رهبران آن‌ها را از بین خواهیم برد.»

فؤاد حسین همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق پرداخت و گفت: «خروج نیروها گام به گام و بر اساس توافق میان بغداد و واشنگتن خواهد بود و مهلت نهایی برای خروج کامل نیروها سال ۲۰۲۶ است.»