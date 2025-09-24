فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا می‌گوید در سوریە می‌گوید: حریم هوایی سوریه برای اسرائیل باز خواهد ماند

1 ساعت پیش

تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه، روز سه‌شنبه، ۲۳ سپتامبر (۱ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که اسرائیل و سوریه در آستانه دستیابی به یک توافق «کاهش تنش» قرار دارند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، پیش‌تر گفته بود کشورش از حملات اسرائیل «وحشت‌زده» شده است.

بر اساس این توافق، حملات اسرائیل به سوریه متوقف خواهد شد و در مقابل، سوریه متعهد می‌شود که هیچ‌گونه تجهیزات نظامی سنگینی را در نزدیکی مرز با اسرائیل مستقر نکند. باراک اظهار داشت که هر دو طرف «با حسن نیت» در حال مذاکره هستند و این توافق گامی نخست به سوی یک توافق امنیتی نهایی خواهد بود. یکی از مفاد این توافق، باز ماندن حریم هوایی سوریه برای پروازهای نظامی اسرائیل است.

اولین سخنرانی یک رئیس‌جمهور سوریه در سازمان ملل

احمد شرع که قرار است روز چهارشنبه به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سوریه در شش دهه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، در جلسه‌ای در نیویورک گفت: «ما از اسرائیل می‌ترسیم، نه برعکس.» او با ابراز امیدواری برای دستیابی به توافق امنیتی، تأکید کرد که کشورش مشکلی برای اسرائیل ایجاد نکرده است.