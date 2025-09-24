محسن پاک‌نژاد تأکید کرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه، محدودیت جدید و آزاردهنده‌ای برای صادرات نفت ایران به بزرگ‌ترین مشتری خود ایجاد نخواهد کرد

1 ساعت پیش

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که فروش نفت این کشور به چین حتی در صورت اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل تحت سازوکار ماشه (اسنپ‌بک) نیز ادامه خواهد یافت.

او در پاسخ به پرسشی درباره آینده فروش نفت به چین پس از بازگشت احتمالی تحریم‌ها گفت: «این روند ادامه خواهد یافت، مشکلی نداریم.» پاک‌نژاد افزود: «در صورت عملی شدن اسنپ‌بک، محدودیت آزاردهنده جدیدی در فروش نفت ایجاد نخواهد شد.»

طبق داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، چین در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۸۰ درصد از کل صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ایران و قدرت‌های اروپایی تنها چند روز مانده به موعد نهایی ۲۷ سپتامبر (۶ مهر)، برای دستیابی به توافقی جهت جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تلاش می‌کنند. تروئیکای اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) روز ۲۸ اوت (۷ شهریور) با متهم کردن تهران به عدول از تعهدات برجامی، فرآیند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.