تاکید بر راه‌حل غیرمتمرکز و هشدار درباره بقای تروریسم

44 دقیقه پیش

فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (ه.س.د.) در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها، ضمن تأکید بر دیدگاه‌های پرزیدنت بارزانی مبنی بر لزوم پیروی از سیستم غیرمتمرکز برای اداره‌ی کشور، هشدار داد که با گذشت یک سال از فروپاشی رژیم بشار اسد، همچنان خطر داعش در شمال شرق سوریه به قوت خود باقی است. وی همچنین به چالش‌های پیش روی دولت انتقالی و اهمیت حمایت آمریکا از نیروهای ه.س.د. اشاره کرد.

مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در گفت‌وگویی با وب‌سایت «جروزالم پست»، به تحولات جدید در روابط میان سوریه و غرب پرداخت و خاطرنشان کرد که این کشور در آستانه‌ی تغییرات ریشه‌ای قرار دارد. وی یکم سالگرد سقوط رژیم اسد را که در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) اتفاق افتاد، یک «نقطه عطف تاریخی» خواند که به دهه‌ها ظلم و تفرقه پایان داد و بر اراده‌ی سوری‌ها برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر عدالت و ثبات تأکید کرد.

فرمانده‌ی نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار داد که با وجود تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی، تهدید داعش در شمال شرق سوریه پایان نیافته است. وی افشا کرد که نیروهایش در حال حاضر مسئولیت نگهداری از بیش از ۲۶ مرکز بازداشت و سه زندان اصلی را بر عهده دارند که حدود ۱۰,۰۰۰ نفر از جنگجویان داعشی را در خود جای داده‌اند. به گفته‌ی عبدی، زندان‌های اصلی در حسکه هر یک بین ۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ زندانی را در بر می‌گیرند، و در رقه ۱,۵۰۰ و در قامشلو ۱,۰۰۰ زندانی دیگر نگهداری می‌شوند که همگی «جنگجویانی بسیار خطرناک» محسوب می‌شوند. وی افزود که خانواده‌ها و هسته‌های خفته‌ی داعش هنوز در مناطق رقه، دیرالزور و سایر نقاط فعال هستند و اعضای ه.س.د. قربانی حملات این سازمان می‌شوند.

عبدی در خصوص نقش آمریکا اظهار داشت که ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا و فرماندهی مرکزی (سنتکام)، به‌ویژه دریاسالار برد کوپر، حمایت خوبی از آن‌ها دارند. با این حال، وی تأکید کرد که ارتش آمریکا به پشتیبانی سیاسی بیشتری از سوی کنگره نیاز دارد. وی در پیامی به دولت دونالد ترامپ اعلام کرد: «اگر پرزیدنت ترامپ می‌خواهد شکوه را به سوریه بازگرداند، باید از ه.س.د. حمایت کند و این نیرو باید بخشی از ائتلاف بین‌المللی و دولت جدید سوریه باشد، چرا که کمک‌های آمریکا برای اجرای غیرمتمرکزسازی در قدرت بسیار ضروری است.»

مظلوم عبدی جزئیات یک توافق اولیه‌ی معروف به «توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۲۰ اسفند ۱۴۰۳)» را فاش کرد که بین دولت انتقالی سوریه و ه.س.د. برای یکپارچه‌سازی ساختارهای نظامی و مدنی و تضمین آتش‌بس جامع منعقد شده است. در این چارچوب، جلساتی با تام باراک، سفیر ایالات متحده‌ی آمریکا در ترکیه و نماینده‌ی ویژه‌ی این کشور برای سوریه، مقامات نظامی آمریکا و نیروهای امنیتی داخلی برای بررسی چگونگی ادغام در وزارت دفاع، ارتش ملی و وزارت کشور سوریه انجام شده است. عبدی توضیح داد که نیروهای آن‌ها در شمال شرق سوریه به ۱۰۰,۰۰۰ نفر می‌رسد که شامل ۷۰,۰۰۰ مبارز و ۳۰,۰۰۰ پلیس و نیروی آسایش است که مسئول اصلی حفاظت از مناطق خود هستند. بر اساس این توافق، ه.س.د. سه لشکر و دو گردان ویژه را حفظ خواهد کرد که یکی برای حفاظت از مرزها و دیگری گردان زنان خواهد بود و همه‌ی آن‌ها بخشی از وزارت دفاع خواهند شد. عبدی ابراز خرسندی کرد که آمریکا اهمیت حفظ ویژگی و یکپارچگی نیروهایشان را در چارچوب ارتش ملی درک کرده است.

فرمانده‌ی ه.س.د. از عدم وجود شروط بر حمایت‌های آمریکا از احمد شرع انتقاد کرد و خواستار گفت‌وگوی گسترده‌تر در مورد تحریم‌های این کشور شد. وی اشاره کرد که آن‌ها تجربه‌ی قبلی با شرع، رئیس‌جمهور کنونی سوریه، را در زمان رهبری هیئت تحریر الشام (ه.ت.ش.) دارند و ماهیت نیروهای آن‌ها را به خوبی می‌شناسند. او به کشتار ۲,۰۰۰ علوی در لاذقیه و ۱,۰۰۰ دروزی در سویدا اشاره کرد و گفت: «پیام در زمان وقوع آن جنایات این بود که بعد از آن‌ها نوبت کوردهاست.»

در خصوص نفوذ کشورهای همسایه، عبدی در مورد ترکیه به توافق صلحی اشاره کرد که از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) برقرار است. مظلوم عبدی سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴-۱۴۰۵) را سالی سرنوشت‌ساز توصیف کرد و موفقیت احمد شرع را به عقلانیت و پاسخگویی او به خواسته‌های مردم سوریه گره زد. او همچنین تأکید کرد که ه.س.د. به دلیل تنوع ترکیب خود (کورد، عرب سکولار، مسیحی) مشکلات داخلی و فرقه‌ای کمتری دارد و جوامع علوی و دروزی نیز از آن‌ها حمایت می‌کنند. وی از آمریکا خواست نقش متعادل‌تری ایفا کند و تغییرات واقعی در احمد شرع مشاهده شود، نه صرفاً وعده‌ها، زیرا به گفته‌ی او، هیچ جایگزینی برای ه.س.د. وجود ندارد.

