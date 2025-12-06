اربیل در آستانه‌ی تحول اقتصادی؛ امارات، شریک راهبردی کوردستان

53 دقیقه پیش

سوهیب مسعود، مدیر اجرایی گروه سرمایه‌گذاری لوما فیچرس، سفر اخیر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به امارات متحده‌ی عربی را دریچه‌ای به سوی مرحله‌ی جدیدی از سرمایه‌گذاری و فناوری دانست. او این سفر را در مقطعی حساس ارزیابی کرد که نشان‌دهنده‌ی آمادگی کوردستان برای ورود به یک دوره‌ی جدید از تحولات اقتصادی است.

به گفته‌ی مسعود، اهمیت این سفر برای هر دو طرف حیاتی بوده، زیرا کوردستان در حال ورود به مرحله‌ای جدید است که در آن نوسازی، سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی اقتصادی به اولویت ملی تبدیل شده است. وی افزود که امارات متحده‌ی عربی یکی از کشورهای پیشرو در زمینه‌های مختلف جهانی است و در حال حاضر به دنبال گسترش مشارکت‌های خود در سراسر منطقه است. بر همین اساس، دولت اقلیم کوردستان نیز به دنبال ایجاد مشارکت با چنین کشوری است.

سوهیب مسعود در خصوص ماهیت روابط اربیل و ابوظبی اظهار داشت که روابط امارات و دولت اقلیم کوردستان بر پایه‌ی احترام و منافع مشترک بنا شده است؛ امارات همواره کوردستان را به عنوان یک شریک قابل اعتماد در عراق و منطقه قلمداد کرده است. مدیر گروه لوما ونچەرس تاکید کرد که سفر اخیر نخست‌وزیر نشانه‌ی گشایش درهای سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تغییراتی است که در کوردستان آغاز شده است، و همچنین حاکی از آمادگی کوردستان برای ورود به مرحله‌ای جدید از دگرگونی اقتصادی و فناوری است.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، عصر روز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در یک سفر رسمی وارد ابوظبی، پایتخت امارات متحده‌ی عربی شد و مورد استقبال سعید الهاجری، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه‌ی امارات، قرار گرفت. وی در طول این سفر با مقامات ارشد اماراتی از جمله شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات، و شیخ سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور داخلی امارات، دیدار و گفتگو کرد. امارات متحده‌ی عربی به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری کوردستان شناخته می‌شود و بیش از ۱۲۰ شرکت اماراتی در این اقلیم فعالیت دارند که مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم آنها از ۳.۳ میلیارد دلار فراتر رفته است. امارات همچنین در سپتامبر ۲۰۲۵، سعید الهاجری را به عنوان فرستاده‌ی ویژه برای امور اقتصادی در دولت اقلیم کوردستان منصوب کرده بود.