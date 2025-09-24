سقوط ارزش تومان؛ قیمت دلار از ۱۰۷ هزار تومان فراتر رفت

بهای یکصد دینار عراق در بازار آزاد ایران به ٨هزار و ٣٥٠ تومان رسید

1 ساعت پیش

هم‌زمان با ادامه‌ی روند نزولی ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی و در آستانه‌ی بازگشت احتمالی تحریم‌های بین‌المللی، قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران رکورد جدیدی ثبت کرد.

روند کاهش ارزش تومان ایران در برابر ارزهای خارجی ادامه دارد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران به ۱۰۷ هزار و ٩٠ تومان رسید.

وب‌سایت خبری «هم‌میهن» روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، گزارش داد که هر دلار آمریکا با قیمتی بیش از ۱۰۷ هزار تومان معامله شده است. هم‌زمان، قیمت هر یورو نیز در بازار تهران به ۱۲۶ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.

بهای یکصد دینار عراق نیز به ٨هزار و ٣٥٠ تومان افزایش یافت.

افزایش چشمگیر نرخ ارز پس از ۶ فوریه ۲۰۲۵ (۱۷ بهمن ۱۴۰۳) و با صدور دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، برای ازسرگیری فشارها علیه ایران آغاز شد.

این نوسانات شدید در حالی رخ می‌دهد که قرار است روز یکشنبه، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی که به موجب توافق هسته‌ای به حالت تعلیق درآمده بودند، مجدداً فعال شوند.