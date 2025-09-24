هیئت وزیران اقلیم کوردستان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این توافق‌نامه‌ی اربیل و بغداد، پرداخت حقوق و مستمری‌های کارمندان اقلیم کوردستان ثبات یابد

دولت اقلیم کوردستان با تأکید بر آمادگی برای اجرای تعهدات خود جهت تأمین حقوق کارمندان، خواستار تسریع در حل‌وفصل پرونده‌ی درآمدهای غیرنفتی با بغداد شد.

هیئت وزیران اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، در نشستی به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی، از توافق‌نامه سه‌جانبه میان دولت اقلیم کوردستان، دولت فدرال عراق و شرکت‌های نفتی برای ازسرگیری صادرات نفت استقبال کرد.

توافق‌نامه سه‌جانبه برای ازسرگیری صادرات نفت

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، این توافق‌نامه در چارچوب قانون بودجه‌ی فدرال و با هدف آغاز مجدد صادرات نفت اقلیم کوردستان تدوین شده است. در این بیانیه آمده است که توافق‌نامه مذکور پس از امضای وزیر منابع طبیعی و تمامی شرکت‌های نفتی (به جز شرکت DNO) به صورت رسمی برای دولت فدرال ارسال شده است.

هیئت وزیران تأکید کرد که هیچ مانعی برای صادرات کامل نفت تولیدی اقلیم کوردستان و بازاریابی آن توسط شرکت «سومو» وجود ندارد و اکنون در انتظار امضای نهایی این توافق‌نامه از سوی وزارت نفت دولت فدرال است تا طی روزهای آینده اجرایی شود.

انتظار برای پرداخت حقوق معوقه

هیئت وزیران اقلیم کوردستان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این توافق‌نامه، پرداخت حقوق و مستمری‌های کارمندان اقلیم کوردستان ثبات یابد و دیگر با تأخیر مواجه نشود. این هیئت همچنین از تصمیم هیئت وزیران فدرال برای تصویب این توافق‌نامه و پرداخت حقوق ماه ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) استقبال کرده و انتظار دارد حقوق ماه‌های بعد نیز به طور منظم پرداخت شود.

ارسال ۱۲۰ میلیارد دینار درآمد غیرنفتی به بغداد

در بخش دیگری از این نشست، موضوع درآمدهای غیرنفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت وزیران اقلیم کوردستان بر آمادگی خود برای حل این مسئله بر اساس قوانین مالی فدرال تأکید کرد و به وزیر دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان دستور داد تا مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار دیگر به عنوان سهم خزانه فدرال برای ماه ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) به حساب وزارت دارایی فدرال واریز کند.