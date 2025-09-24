گروسی: ایران تنها در چند هفته میتواند به غنیسازی ۹۰ درصدی برسد
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشدار داد ایران ابزارهای لازم برای رسیدن به اورانیوم با غنای تسلیحاتی را در اختیار دارد
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز سهشنبه، ۲۳ سپتامبر (۱ مهر ۱۴۰۴)، هشدار داد که ایران علیرغم حملات هوایی به تأسیسات کلیدی هستهای خود، همچنان ابزارهای لازم برای ساخت سانتریفیوژهای جدید و افزایش غنیسازی اورانیوم به سطح ۹۰ درصد را در اختیار دارد.
هشدارهای گروسی درباره تواناییهای هستهای ایران
گروسی در مصاحبه با رویترز در نیویورک اعلام کرد: «ایران هنوز ابزارهای لازم برای ساخت سانتریفیوژهای ضروری جهت غنیسازی ذخایر اورانیوم خود را در اختیار دارد.» وی افزود که اگرچه تجهیزات حساس سایت فردو در حملات نابود شده، اما ایران میتواند به سرعت سانتریفیوژها را بازسازی کند.
مدیرکل آژانس تأکید کرد که ایران به شدت از ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی خود محافظت میکند. او هشدار داد: «افزایش سطح غنیسازی به ۹۰ درصد مسئلهای در حد چند هفته است، نه ماهها یا سالها.» این ارزیابی با ادعای برخی مقامات آمریکایی مبنی بر عقبافتادن دو ساله برنامه هستهای ایران مغایرت دارد.
مذاکرات فشرده برای جلوگیری از بازگشت تحریمها
گروسی با اشاره به ادامه گفتگوهای «فشرده» با ایران، اروپا و آمریکا، گفت: «همه چیز ممکن است. جایی که اراده وجود دارد، راهی هم هست.» این مذاکرات بر دسترسی کامل بازرسان آژانس، رسیدگی به نگرانیها درباره ذخایر اورانیوم ایران و آغاز گفتگوی مستقیم تهران و واشنگتن متمرکز است.
قدرتهای اروپایی پیشنهاد کردهاند بازگشت تحریمها را تا شش ماه به تعویق بیندازند تا فضای مذاکرات بلندمدت فراهم شود، مشروط بر اینکه ایران دسترسی کامل بازرسان آژانس را فراهم کرده و وارد مذاکرات مستقیم با آمریکا شود؛ پیشنهادی که تهران تاکنون آن را رد کرده است.
بیانیهی گروه هفت و واکنش ایران
وزیران خارجهی گروه هفت (G7) در بیانیهای مشترک ضمن تقدیر از فعالسازی مکانیسم ماشه، از ایران خواستند تعهدات خود را اجرا کرده و برای دستیابی به یک توافق هستهای پایدار، وارد گفتگوی مستقیم با ایالات متحده شود.
در مقابل، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تأکید کرد که غنیسازی در سطح بالا «الزاماً به معنای ساخت سلاح نیست» و ایران هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا نخواهد داشت.
این تحولات در حالی رخ میدهد که شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه، ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، با قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای تمدید تعلیق تحریمها علیه ایران مخالفت کرد و احتمال بازگشت تحریمها تا ۲۸ سپتامبر (۷ مهر ۱۴۰۴) را افزایش داد.