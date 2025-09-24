هشت شرکت نفتی بین‌المللی از توافق اولیه با دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق بندر جیهان خبر دادند

2 ساعت پیش

هشت شرکت نفتی بین‌المللی (IOCs) که همراه با سهم دولت اقلیم کوردستان بیش از ۹۰ درصد تولید نفت این اقلیم را در اختیار دارند، روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای اعلام کردند که با دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق بندر جیهان به توافق اولیه دست یافته‌اند. انتظار می‌رود توافق‌نامه نهایی طی روزهای آینده امضا و تصویب شود.

در این بیانیه، شرکت‌های نفتی از تلاش‌ها و حمایت‌های مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، برای حل این مسئله قدردانی کردند. آن‌ها همچنین از تلاش‌های شرکای بین‌المللی برای پیشبرد یک راه‌حل مورد رضایت طرفین که به نفع عراق، اقلیم کوردستان و بازارهای جهانی انرژی باشد، بسیار تمجید کردند.

این هشت شرکت نفتی همچنین اشاره کرده‌اند که به محض امضا و اجرای این توافق، صادرات نفت می‌تواند در روزهای آینده از سر گرفته شود. این توافقنامه که با قانون بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ عراق مطابقت دارد، راه را برای یک توافق بلندمدت هموار می‌کند و پس از بازبینی توسط یک مشاور مستقل، تمدید خواهد شد.

چارچوب این توافق، ضمن حفظ قراردادهای موجود، پرداخت مطالبات شرکت‌های نفتی بین‌المللی را تضمین می‌کند. همچنین دولت اقلیم کوردستان و این شرکت‌ها توافق کردند که ظرف ۳۰ روز پس از آغاز مجدد صادرات نفت، برای ایجاد سازوکاری جهت تسویه بدهی‌های معوقه تشکیل جلسه دهند.

راسل فریمن، مدیرعامل شرکت HKN، در این بیانیه اظهار داشت: «ما اطمینان داریم و خوش‌بین هستیم که یک راه‌حل برد-برد برای همه پیدا شده است. به محض امضای کامل توافق توسط همه طرف‌های ذی‌نفع، صادرات نفت خام از اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان در سریع‌ترین زمان ممکن از سر گرفته خواهد شد.»