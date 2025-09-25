استقبال DNO از ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان٢٤)- شرکت نفت و گاز نروژی DNO امروز جمعه ۲۶ سپتامبر در تاییدی قاطع مبنی بر آغاز دوران جدیدی برای بخش انرژی اقلیم کوردستان، اعلام کرد که به آن دستور داده شده است تا برای آغاز صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه در ۲۷ سپتامبر آماده شود. این دستور، پس از توافق سه جانبه تاریخی بین دولت اقلیم کوردستان، دولت فدرال عراق و شرکتهای نفتی بینالمللی، نشاندهنده گام عملیاتی نهایی در بازگشایی شیرهای نفت پس از تعلیق فلجکننده بیش از دو سال است.
شرکت DNO، بزرگترین تولیدکننده بینالمللی منطقه، از این موفقیت ابراز رضایت کرد و مدیریت آن اعلام کرد که «از ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان و جریان یافتن آن در بازارهای بینالمللی خرسند است.»
اعلامیه اسلو امروز جمعه، اولین جزئیات مشخص از چگونگی تبدیل این توافق تاریخی به عمل را ارائه میدهد. به گفته این شرکت، «بر این اساس، شرکت DNO سهم دولت اقلیم کوردستان از فروش تولید میدان نفتی تاوکی که در حال حاضر به طور متوسط ۳۸۰۰۰ بشکه در روز است را برای صادرات تحویل خواهد داد.»
در اقدامی که هم احتیاط تجاری و هم حمایت خلاقانه از این توافق کلی را نشان میدهد، DNO همچنین ترتیب داده است که سهم تولید خود را به حجم صادرات اختصاص دهد. در حالی که شرکت به رویه فعلی خود در فروش سهم ۳۰۰۰۰ بشکهای به خریداران محلی ادامه خواهد داد، راه حلی را پذیرفته است که تضمین میکند این نفت به بازارهای جهانی نیز برسد.
بیژن مصور رحمانی، رئیس اجرایی، در این اعلامیه توضیح داد:«ما میدانیم که خریداران ما ترتیبات خود را برای قرار دادن نفت خریداری شده از ما در خط لوله صادرات تنظیم کردهاند، اقدامی که ما از آن استقبال میکنیم زیرا از پروژه صادرات بزرگتر پشتیبانی میکند.»
این چارچوب نوآورانه به DNO اجازه میدهد تا از توافقنامه مهم و اهداف استراتژیک دولت اقلیم کوردستان حمایت کند و همزمان جریان درآمد فوری مورد نیاز برای تامین مالی سرمایهگذاریهای جدید و بلندپروازانه در ظرفیت تولید منطقه را تضمین کند.
ازسرگیری این همکاری، اوج روندی است که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، آن را «روزی تاریخی» نامیده است که از طریق «تلاشهای خستگیناپذیر و ماهها مذاکره توسط تیمهای همه طرفها» به دست آمده است.
این موفقیت که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، آن را «دستاوردی ۱۸ ساله» خواند، در سطح بینالمللی جشن گرفته شد و وزارت امور خارجه ایالات متحده و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از این توافق به عنوان گامی حیاتی برای امنیت و ثبات انرژی منطقهای استقبال کردند.
انجمن صنعت نفت کوردستان (APIKUR)، که نماینده اپراتورهای کلیدی بینالمللی است، نیز از رهبری نخست وزیر بارزانی و نخست وزیر السودانی تقدیر کرد. سرهنگ مایلز بی. کاگینز، سخنگوی APIKUR، روز پنجشنبه در گفتگو با کوردستان24 تایید کرد که «توافقنامه امضا شده است» و آن را «بردی برای همه: بغداد برنده است، اربیل برنده است، شرکتهای بینالمللی برنده هستند و مهمتر از همه، مردم عراق برنده هستند» خواند.
همانطور که پیش از این توسط کوردستان24 گزارش شده بود، مسیر رسیدن به این لحظه طولانی و دشوار بوده است. صادرات نفت از اقلیم کوردستان در مارس 2023 پس از حکم داوری که رضایت بغداد را برای حمل و نقل از طریق خط لوله به بندر جیحان ترکیه الزامی میکرد، متوقف شد.
بنبست ناشی از آن، خسارت اقتصادی ویرانگری را به بار آورد و تخمین زده میشود که روزانه 11 میلیون دلار برای عراق هزینه داشته باشد و دولت اقلیم کوردستان را از منبع اصلی درآمد مستقل خود محروم کند، که منجر به فشارهای شدید مالی و چالشهایی در پرداخت حقوق بخش دولتی شد. این اختلاف ریشه در اختلافات دیرینه قانون اساسی در مورد مدیریت منابع داشت، به طوری که بسیاری در اقلیم کوردستان استدلال میکردند که مقامات فدرال از حقوق مالی به عنوان سلاح سیاسی استفاده میکنند و اصول فدرالیسم را رعایت نمیکنند.
بنابراین، توافق جدید چیزی فراتر از یک راه حل فنی است؛ این یک دستاورد سیاسی و اقتصادی عظیم برای اقلیم کوردستان است که حقوق اساسی آن را مجددا تایید کرده و نقش حیاتی آن را در بازار جهانی انرژی احیا میکند.
وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان روز پنجشنبه اعلام کرد که صادرات ظرف ۴۸ ساعت از سر گرفته خواهد شد و تمام نفت خام برای مدیریت با هماهنگی اقلیم کوردستان و شرکتهای نفتی بینالمللی به سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO) تحویل داده میشود.
تصمیم استراتژیک DNO برای تامین جریان نقدی قابل پیشبینی، مستقیما با تعهد آیندهنگر آن برای گسترش عملیات خود در اقلیم کردستان مرتبط است. آقای مصور رحمانی اعلام کرد که این شرکت به تازگی یک ابتکار سرمایهگذاری جدید و بزرگ را آغاز کرده است که نشاندهنده اعتماد عمیق به آینده منطقه است.
او گفت:«شرکت DNO به تازگی یک برنامه بزرگ توسعه تولید در میادین تاوکی و پیشخابور را برای جایگزینی تجهیزات آسیب دیده در حملات پهپادی ماه ژوئیه آغاز کرده است و پس از آن حفاری هشت چاه در سال ۲۰۲۶ با هدف تولید ۱۰۰۰۰۰ بشکه در روز آغاز خواهد شد.» این برنامه بلندپروازانه که به طور قابل توجهی تولید اقلیم کوردستان را افزایش خواهد داد، با همان ترتیب تجاری که این شرکت انتخاب کرده است، امکانپذیر میشود. او اظهار داشت:«ما فقط میتوانیم از چنین برنامه بلندپروازانهای با جریان فوری، قابل پیشبینی و مداوم بودجه حمایت کنیم.»
با تضمین این ثبات مالی، DNO خود را در موقعیتی قرار میدهد که محرک اصلی رشد آینده باشد، استراتژیای که رهبری آن معتقد است در نهایت پاداشهای بیشتری را برای همه ذینفعان نسبت به مشارکت صرف در مکانیسم پرداخت موقت فدرال به همراه خواهد داشت. طبق شرایط فعلی توافق سهجانبه که تا پایان سال اعتبار دارد، انتظار میرود اولین پرداخت به مبلغ ۱۴ دلار آمریکا برای هر بشکه (پس از هزینههای حمل و نقل) در اواسط دسامبر انجام شود و این رقم در سال ۲۰۲۶ تعدیل خواهد شد.
در حالی که شرکت DNO مسیر فوری متفاوتی را انتخاب کرده است، اقدامات آن با رفاه بلندمدت منطقه همسو است. آقای مصور رحمانی با اذعان به انتخاب استراتژیک شرکت، با خوشبینی و وحدت نظر نتیجهگیری کرد:«شاید با نگاه به گذشته، مقداری پول روی میز گذاشته باشیم، شاید هم نه، اما مطمئنا از سرمایهگذاریهایی که انجام میدهیم، نه تنها برای خودمان، بلکه برای همه عراقیها، ارزش بسیار بیشتری ایجاد خواهیم کرد.»
با شروع دوباره جریان نفت، نه تنها ارزش اقتصادی، بلکه نوید آیندهای پایدارتر، مشارکتیتر و مرفهتر را برای اقلیم کوردستان و تمام عراق به همراه خواهد داشت.
