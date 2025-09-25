مارکو روبیو از توافق اربیل و بغداد برای ازسرگیری صادرات نفت استقبال کرد

وزیر خارجه‌ی آمریکا ضمن استقبال از توافق دولت اقلیم کوردستان و بغداد، تأکید کرد که ازسرگیری صادرات نفت از طریق ترکیه به نفع مردم آمریکا و عراق خواهد بود

3 ساعت پیش

مارکو روبیو، وزیر خارجه‌ی آمریکا، از توافق حاصل شده میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق برای ازسرگیری مجدد صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه استقبال کرد.

مارکو روبیو، روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (X) نوشت: «من از توافق میان دولت اقلیم کوردستان، دولت فدرال عراق و شرکت‌های نفتی برای ازسرگیری مجدد صادرات نفت استقبال می‌کنم.»

وی در پیام خود افزود که این توافق با ابتکار عمل واشنگتن صورت گرفته و به نفع مردم آمریکا و عراق خواهد بود.

We welcome the announcement that the Government of Iraq has reached an agreement with the Kurdistan Regional Government and international companies to reopen the Iraq-Türkiye pipeline. This deal, facilitated by the United States, will bring tangible benefits for both Americans… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 25, 2025

جزئیات سازوکار جدید صادرات

هم‌زمان با اظهارات وزیر خارجه‌ی آمریکا، وزارت نفت فدرال عراق نیز امروز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اشاره کرد که با وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های نفتی، بر سر ازسرگیری مجدد صادرات نفت اقلیم کوردستان از مسیر بندر جیهان ترکیه به توافق رسیده‌اند.

این وزارتخانه در اطلاعیه‌ی خود سازوکار ازسرگیری صادرات نفت را تشریح کرد و توضیح داد: تمام نفت تولید شده در اقلیم کوردستان به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده خواهد شد و این شرکت نیز نفت را از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر می‌کند. تنها نفت مورد نیاز برای مصرف داخلی، در اقلیم کوردستان باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان نیز در اطلاعیه‌ای، حصول توافق با وزارت نفت فدرال و شرکت‌های نفتی بر سر ازسرگیری صادرات را تأیید کرد.

این وزارتخانه در پایان تصریح کرد که در طول ۴۸ ساعت آینده، روند صادرات نفت مجدداً از سر گرفته خواهد شد.