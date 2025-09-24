مسرور بارزانی: زنان نقشی چشمگیر و کارآمد در نهادهای پارت دموکرات و اقلیم کوردستان دارند
معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان در دیدار با زنان عضو کمیتهی مرکزی این حزب، بر حمایت کامل خود از تقویت نقش زنان و افزایش مشارکت آنان در تمامی زمینهها تأکید کرد.
مسرور بارزانی، معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، با زنان عضو کمیته مرکزی و کمیتهی نخستین کنفرانس زنان کوردستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، نتایج اجرای توصیههای کنفرانس و همچنین طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه بیشتر توانمندیهای زنان در ساختار پارت دموکرات کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسرور بارزانی در این دیدار اظهار داشت: «مایهی خرسندی است که امروز زنان نقشی چشمگیر و کارآمد در نهادهای پارت دموکرات کوردستان و دولت اقلیم کوردستان ایفا میکنند.»
وی همچنین بر حمایت همهجانبهی خود از تقویت نقش زنان، پیشرفت و بهکارگیری بیشتر تواناییهای آنان، ایجاد فرصتهای برابر، و افزایش سطح مشارکت آنها در زمینههای مختلف مدیریتی تأکید کرد و بر لزوم مقابله با هرگونه تبعیض پافشاری نمود.