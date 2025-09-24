دیدار پزشکیان و مکرون در نیویورک؛ هشدار فرانسه درباره بازگشت تحریمها
رئیسجمهوری فرانسه در حاشیهی مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد ایران تنها چند ساعت برای جلوگیری از بازگشت تحریمها فرصت دارد
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، و مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این ملاقات در حالی انجام شد که تنها چند ساعت تا فعالسازی «مکانیسم ماشه» و بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه ایران باقی مانده است.
امانوئل مکرون پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد و با اشاره به اینکه ایران «هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد»، تأکید کرد که ساعات آینده برای آیندهی توافق هستهای «سرنوشتساز» خواهد بود. وی تصریح کرد که بازگرداندن تحریمها با همکاری آلمان و بریتانیا، در واکنش به عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهایاش صورت میگیرد.
رئیسجمهوری فرانسه افزود: «در دیدار با پزشکیان تاکید کردم سسیل کولر، ژاک پاریس، و لنارت مونترلوس، گروگانهای دولتی که بهصورت خودسرانه در ایران تحت شرایط غیرانسانی بازداشت شدهاند، باید فورا آزاد شوند.»
پیش از هر چیز، بار دیگر بر خواسته روشن خود تأکید کردم: سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگانهای دولتی که بهطور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران… pic.twitter.com/0ICOh0G0Pd
این دیدار کمی پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی انجام شد که طی آن، سه کشور اروپایی را متهم کرد که با «دستور آمریکا» و با «فشار و قلدری» برای بازگرداندن تحریمهای لغوشده شورای امنیت تلاش کردهاند.
پیش از این، دیدار وزرای خارجهی ایران و سه کشور اروپایی در نیویورک نیز بدون دستیابی به پیشرفتی مشخص پایان یافته بود. در صورت عدم توافق، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران پس از یک دهه، از بامداد روز یکشنبه مجدداً اعمال خواهد شد.
دیدار دکتر پزشکیان و رئیسجمهور فرانسه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) September 24, 2025
رئیسجمهور در اولین دیدارش با سران سایر کشورهای حاضر در نیویورک با «امانوئل مکرون» دیدار کرد. موضوع ادامه همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مکانیزم ماشه، از جمله مهمترین محورهای گفتگوهاست. pic.twitter.com/zIdvXla8yi