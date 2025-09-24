ارتش اسرائیل اعلام کرد پهپاد از یمن شلیک شده حوثی‌ها در نزدیکی یکی از هتل‌های شهر ساحلی ایلات سقوط کرده است

3 ساعت پیش

در پی سقوط یک پهپاد انفجاری در شهر بندری ایلات در جنوب اسرائیل، شمار مجروحان به ۲۲ نفر افزایش یافت. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴ (۳ مهر ۱۴۰۳)، تأیید کرد که این پهپاد از یمن به سمت اسرائیل شلیک شده بود.

به گفته‌ی ارتش اسرائیل، پس از نفوذ این پهپاد به حریم هوایی جنوب این کشور، آژیرهای هشدار در ایلات به صدا درآمد و تلاش‌هایی برای رهگیری آن صورت گرفت، اما پهپاد در نزدیکی یک هتل در این شهر ساحلی در کرانه دریای سرخ سقوط کرد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کردند. اورژانس اسرائیل نیز وضعیت دو تن از زخمی‌های این حمله را وخیم اعلام کرده است.