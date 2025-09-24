در حالی که رهبر ایران، مذاکره با آمریکا را بی‌فایده و در بن‌بست کامل توصیف کرده است، آمریکا بر ادامه‌ی مذاکره تأکید می‌کند

2 ساعت پیش

استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن برای مذاکره با ایران تمایل دارد.

وی که در نشست سالانه «کنکوردیا» سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که تهران در موقعیت «دشواری» قرار دارد و با توجه به اجرای قریب‌الوقوع تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا مایل به گفتگو با ایران است. ویتکاف افزود: «ما با آن‌ها (ایران) صحبت می‌کنیم... چرا این کار را نکنیم؟»

این موضع‌گیری در حالی مطرح شد که یک روز پیش از آن، علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اعلام کرده بود که گفتگوها با آمریکا در موضوع هسته‌ای در «بن‌بست کامل» قرار دارد و مذاکره با واشنگتن برای تهران «سودمند» نیست.