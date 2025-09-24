ترامپ: روسیه شاید یک ببر کاغذی باشد
رئیسجمهوری آمریکا تاکید کرد که اوکراین میتواند تمام سرزمینهای اشغالشده توسط روسیه را بازپس بگیرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در دیدار با امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، موضع جدید خود را مبنی بر توانایی اوکراین برای بازپسگیری تمام سرزمینهای از دست رفتهاش تشریح کرد.
ترامپ اندکی پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، در پستی در شبکههای اجتماعی این موضع جدید را که چرخشی آشکار از رویکرد پیشین او مبنی بر لزوم امتیازدهی کییف بود، اعلام کرد. وی نوشت: «من معتقدم اوکراین، با حمایت اتحادیه اروپا، قادر به جنگیدن و بازپسگیری اوکراین به شکل اصلی خود است.»
امانوئل مکرون ضمن استقبال از این موضعگیری گفت: «پیامی را که پس از دیدار با رئیسجمهور زلنسکی ارسال کردید، دیدم و فکر میکنم بسیار دقیق است.»
در مقابل، کرملین اعلام کرد که اظهارات اخیر ترامپ تحت تأثیر لفاظیهای رئیسجمهوری اوکراین بوده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز چهارشنبه گفت که سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل منعکسکننده مواضع کییف است.