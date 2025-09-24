آمریکا طرح صلح ۲۱ مادهای ترامپ را به رهبران منطقه ارائه کرد
نمایندهی ویژهی آمریکا میگوید انتظار یک پیشرفت بزرگ در مورد غزه طی روزهای آینده را دارد
استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، اعلام کرد که رئیسجمهوری آمریکا طرحی را برای برقراری صلح در خاورمیانه به رهبران کشورهای عربی و اسلامی ارائه کرده است و انتظار میرود در روزهای آینده پیشرفتی بزرگ در خصوص بحران غزه حاصل شود.
ویتکاف روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورهای عربی و اسلامی، ایدههایی را مطرح کرده است. وی افزود: «ما طرحی با عنوان 'طرح ۲۱ مادهای ترامپ' برای صلح در خاورمیانه و غزه به این کشورها ارائه کردهایم.»
این مقام آمریکایی در نشست «کونکوردیا» تصریح کرد: «معتقدم این طرح به نگرانیهای اسرائیل و همچنین نگرانیهای تمام همسایگان در منطقه پاسخ میدهد. امیدواریم و حتی میتوانم بگویم اطمینان داریم که در روزهای آینده قادر به اعلام نوعی پیشرفت بزرگ خواهیم بود.»
نشست با رهبران منطقه
روز سهشنبه، دونالد ترامپ در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران ترکیه، مصر، پاکستان، قطر، امارات، اردن و اندونزی دیدار کرده بود. این نشست به موضوع پایان دادن به جنگ غزه و آزادی گروگانها اختصاص داشت.
پس از این دیدار، بیانیهای مشترک منتشر شد که در آن به وضعیت فاجعهبار نوار غزه، پیامدهای خطرناک آن برای منطقه و تأثیرش بر جهان اسلام اشاره شده بود. رهبران حاضر در این نشست همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر مخالفت با کوچ اجباری ساکنان نوار غزه تأکید کردند. آنها خواستار تدوین یک طرح جامع برای بازسازی غزه و دستیابی به آتشبس فوری برای تضمین آزادی گروگانها و ورود کمکهای بشردوستانه به عنوان گامی اولیه به سوی صلح عادلانه و پایدار شدند.