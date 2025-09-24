دانشگاه صلاحالدین بیش از ۱۰ هزار دانشجو میپذیرد
دانشگاه صلاحالدین امسال پذیرای بیش از ۱۰ هزار دانشجوی جدید، از جمله ۴۲۵ دانشجوی بینالمللی خواهد بود و چندین بخش جدید نیز افتتاح کرده است
دانشگاه صلاحالدین در اربیل اعلام کرد که برای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۰ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرش خواهد کرد که بالاترین آمار پذیرش در تاریخ این دانشگاه محسوب میشود.
سامان عبدالله، مدیر روابط عمومی دانشگاه صلاحالدین، روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان۲۴ گفت: «برای اولین بار، دانشگاه صلاحالدین قصد دارد بیشترین تعداد دانشجو را برای سال اول تحصیلی پذیرش کند. سال گذشته، ۷ هزار و ۹ دانشجو پذیرفته شدند.»
وی افزود: «بر اساس برنامه، امسال ۱۰ هزار و ۳۵۸ دانشجو پذیرش خواهند شد که از این تعداد، ۴۲۵ نفر دانشجوی بینالمللی هستند. همچنین، ۸۳۷ دانشجو از سایر دانشگاههای اقلیم کوردستان به این دانشگاه منتقل شدهاند.»
به گفتهی عبدالله، سالانه دانشجویان بسیاری از کشورهای مختلف، بهویژه برای تحصیل در رشتههای زبانهای چینی، کوردی، عربی و فرانسوی، درخواست پذیرش میدهند. این دانشگاه امسال یک دانشکدهی جدید و چندین بخش علمی تازه نیز افتتاح کرده است.
دانشگاه صلاحالدین در سال ۱۹۶۸ در شهر سلیمانیه تأسیس شد و در سال ۱۹۸۱ به شهر اربیل انتقال یافت. این دانشگاه دارای ۱۷ دانشکده است.