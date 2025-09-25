کاهش شدید کشت توتون در اقلیم کوردستان؛ تغییرات اقلیمی و کمبود آب عوامل اصلی
کشت توتون در اقلیم کوردستان به دلیل عواملی چون تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آب، با افول شدیدی روبهرو شده است. اداره کشاورزی راپرین اعلام کرده است که شمار کشاورزان فعال در این زمینه به تعداد انگشتان دست رسیده است.
کامران حسین، مدیرکل کشاورزی سوران، روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان۲۴ گفت: «کشت توتون در منطقه بالکایتی همچنان ادامه دارد، اما تولید آن نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته است، زیرا کشاورزان منطقه دیگر تمایلی به آن نشان نمیدهند.» وی افزود که تولیدات فعلی بیشتر در مناطق «دوله روست» و «خانقا» و همچنین در بخش میرگهسور متمرکز است، اما آمار دقیقی از میزان تولید در دست نیست.
در همین حال، خالد محمد، مدیرکل کشاورزی راپرین، در همان روز به کوردستان۲۴ اعلام کرد: «تولید توتون بسیار کم شده و کشاورزانی که به این کار مشغولند، انگشتشمار هستند.» وی همچنین اشاره کرد که کشت فعلی بیشتر برای مصارف شخصی کشاورزان است و جنبهی تجاری ندارد.
این در حالی است که در گذشته، دشتهای شهرزور و بتوین از مراکز اصلی تولید انبوه توتون در اقلیم کوردستان به شمار میرفتند. فصل برداشت توتون در اقلیم کوردستان اوایل پاییز آغاز میشود، اما خشکسالی و تغییرات آبوهوایی، بهویژه در استان حلبچه که زمانی قطب تولید این محصول بود، کشت آن را به مرز نابودی کشانده است.