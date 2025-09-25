بازدید تیم کوردستان۲۴ از بخش کوردشناسی دانشگاه ایروان

بخش کوردشناسی دانشگاه دولتی ایروان که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شده، بر تحقیق درباره‌ی تاریخ و فرهنگ کوردهای دوران اتحاد جماهیر شوروی متمرکز است

کوردستان ۲۴، ایروان - تیم خبری کوردستان۲۴ از بخش کوردشناسی دانشگاه دولتی ایروان در ارمنستان بازدید کرد. این بخش که در سال ۲۰۱۵ در چارچوب مؤسسه‌ی مطالعات ارمنی این دانشگاه تأسیس شده است، به پژوهش‌های تخصصی در حوزه تاریخ و فرهنگ کوردها می‌پردازد.

لیانا میهویان، پژوهشگر بخش کوردشناسی دانشگاه ایروان، در این بازدید گفت: «هدف اصلی ما تحقیق در مورد تاریخ، فرهنگ و ادبیات کورد است. تمرکز ویژه‌ی ما بر دوره‌ای است که کوردها تا سال ۱۹۹۱ در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می‌کردند.»

وی افزود: «کتاب‌های ما شامل تحقیقات تاریخی و آکادمیک درباره‌ی کوردهاست و پروژه‌ای نیز برای تهیه یک آلبوم جامع از فرهنگ و هنر کوردهای دوران شوروی در دست اقدام داریم.»

این پژوهشگر همچنین از حمایت رسانه‌ای شبکه کوردستان۲۴ برای پوشش فعالیت‌های این مرکز در راستای مستندسازی تاریخ کوردها قدردانی کرد.